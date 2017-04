Új dallal jelentkezett az Imagine Dragons, a Fall Out Boy és a OneRepublic is

Az Imagine Dragonst 2013-ban a legnagyobb áttörést elérő rockegyüttesnek kiáltotta ki a Rolling Stone magazin. Ebben az évben már harmadik nagylemezét készül kiadni a zenekar, amiről megjelent legújabb slágerük, a Thunder.Ma debütált a Fall Out Boy új kislemeze is, a Young and Menance. Ez az első ízelítő a chicagói banda szeptemberben megjelenő hetedik, Mania névre keresztelt stúdióalbumáról.A Grammy-jelöléssel büszkélkedő amerikai OneRepublic is új dallal jelentkezett, melynek a No Vacancy címet adták. Az új zene a korábbiaktól eltérő stílusban, sok elektronikus megoldással hozza a nyári hangulatot.Another Life http://spoti.fi/2qeHGs7 Thunder http://spoti.fi/2qjSp0U Young and Menance http://spoti.fi/2oQfZ4h No Vacancy http://spoti.fi/2ptJZHd