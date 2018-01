Tóth Vera megdöbbentő fotót posztolt hasáról

Ahogy súlyproblémáit, úgy fogyásának minden apró részletét is megosztotta a nyilvánossággal Tóth Vera, aki most még egy, az eddigieknél is bátrabb, önmagában is gyönyörű lépésre szánta el magát. A gyomorgyűrű behelyezése után 50 kilótól szabadult meg, a bőrfelesleget műtéti úton távolították el. Most pedig bevállalta, hogy megmutassa, hogyan néz ki hasa a műtét után - írja a BorsOnline "Nem kockás, nem szép, puklis is, rücskös is, felesleg is van rajta még bőven, de nekem öröm ez a has" - írta fényképe alá Vera, aki bejegyzésében azt is elárulta, miért posztolta a fotót.