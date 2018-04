Scarlett Johansson hatalmasat villantott

Többet mutatott magából Scarlett Johansson, mint szeretett volna. A világhírű színésznő több filmjében is levetkőzött már, ám nemrég akaratán kívül villantott egy hatalmasat egy idegennek – írja a BorsOnline – Elmentem a mosdóba a repülőgépen, mint akárki más. Véletlenül nem zártam be az ajtót. Ez tulajdonképpen gyakran előfordul. Nos, épp a vécépapírért nyúltam, amikor rám nyitott egy férfi, és telibe meglátta a vaginámat. Azt mondta: o-óóó, mire én: csukd be azt a nyomorult ajtót! – idézte fel a kínos esetet Scarlett Jimmy Kimmel műsorában.