Megadóztatná a robotokat Bill Gates

Meglepő álláspontnak tűnik ez a világ leggazdagabb emberétől, aki bízik a technológia fejlődésében, és a mesterséges intelligencia fejlesztésében az egyik főszereplő, de nagyon is ésszerű magyarázatot adott a Quartz (qz.com) című gazdasági honlapon a napokban megjelent nyilatkozatában.



Gates rámutatott, hogy a robotok megjelenésével és fejlesztésével számos ember munkáját lehet helyettesíteni, az automatizálás egy sor foglalkozás megszűnését eredményezi. Nagyon fontos, hogy ellenőrzés alatt tudják tartani ezt a változást, legalább egy időre lassítsák az automatizálást és finanszírozni tudják az emberek foglalkoztatásának alternatív módjait.



"Jelenleg egy gyári munkás, aki mondjuk évi 50 ezer dollárt keres, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot fizet. Ha egy robot végzi el helyette ugyanazt a munkát, meg kell fontolni, hogy az emberi munkaerőével azonos adóteher sújtsa" - mondta Gates, aki szerint ez lehetővé teszi, hogy az emberek ne féljenek az innovációktól.



Az adó határozottan jobb, mintha egyszerűen megtiltanának bizonyos dolgokat" - vélte a milliárdos amerikai üzletember, aki a robotadóból származó bevételeket egyebek között idős emberek gondozására és rászoruló gyerekek taníttatására is fordítaná.



Gates ötlete nem újkeletű. A robotizálás és a robotok utáni adó kivetését egy sor európai szocialista politikus is támogatja, köztük Benoit Hamont, a francia Szocialista Párt megválasztott elnökjelöltje. Nem utasítják el a robotadó ötletét a csúcstechnológiai vállalatok vezetői sem, bár néhányan - köztük Satya Nadella, a Microsoft vezérigazgatója - inkább azt tartanák helyesnek, ha nem a munkaadók, hanem az ügyfelek és fogyasztók viselnék ennek a terhét.



Az Európai Parlamentben azonban éppen a napokban, február 16-án utasították el a robotadó bevezetését célzó törvényjavaslatot.