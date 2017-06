Három évtizedes rekordot döntött meg a 14 éves

Harmincéves rekordot döntött meg egy mindössze 14 éves japán játékos, aki eddig mind a 29 professzionális meccsét megnyerte a sógi elnevezésű, sakkhoz hasonló játékban, lázban tartva kivételes teljesítményével az egész szigetországot.



A kilencedik osztályos Fudzsi Szota arca többek között a Takata légzsákgyártó csődjével kapcsolatos híreket is elhomályosítva került a legnagyobb japán lapok keddi címlapjára, miután három évtizedes csúcsot döntve sorozatban megnyerte a 29. professzionális sógi mérkőzését is.



A sógi hasonlatos a nyugati sakkhoz, de a játékosok sajátjukként használhatják fel az ellenségtől elfogott bábukat is, még összetettebbé téve így a játék menetét.



Fudzsi Szota legutolsó mérkőzésén 19 éves vetélytársát győzte le egy ebéd és vacsoraszünettel együtt több mint 11 órán át tartó játékban hétfő éjszaka. A meccs után a kimerült játékos azt mondta az újságíróknak, hogy egyszerre boldog és meglepett, hogy 29 egymást követő mérkőzést is sikerült megnyernie.



Teljesítményét még inkább különlegessé teszi, hogy ez volt Fudzsi Szota első 29 mérkőzése októberi hivatásos játékossá válása óta. A sógi történetében jelenleg ő a legfiatalabb játékos, akit hivatásosként ismertek el. Első mérkőzésén a korábbi rekordtartót, a 76 éves Kato Hifumi sógimestert győzte le, akit még az 1950-es években ismertek el a valaha volt legfiatalabb profiként.



Japán miniszterelnöke, Abe Sindzó újságíróknak azt mondta, Fudzsi Szota történelmet írt győzelmével, amely szerinte más japánok álmait és vágyait is inspirálni fogja.



A fiatal játékos a következő mérkőzésén, július másodikán folytathatja veretlenségi sorozatát.