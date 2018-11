˝Az a hobbink, hogy vérben fetrengünk˝ - elájulnak, zokognak vagy fán rejtőznek, ha kell

Profin toporzékolnak

Baleseti szimulációval és az elsősegélynyújtás népszerűsítésével foglalkozik a Magyar Imitációs Egyesület (MIE) 150 önkéntese. Nem mindennapi elfoglaltságukkal a mentőknek, a katasztrófavédőknek, a tűzoltóknak és a Terrorelhárítási Központ szakembereinek nyújtanak profi módon gyakorlási lehetőséget.

Ez jelenti, hogy szinte bármilyen sérülést fel tudunk élethűen sminkelni a kifolyt szemtől kezdve a leszakadt lábig, majd ezt megfelelően eljátszani és az ellátásra reagálni attól függően, hogy az helyes vagy helytelen

Nem csak a szakembereknek fontos a gyakorlat: az alapvető elsősegélynyújtással mindenkinek tisztában kellene lennie.

A sérülések sminkjei olyan élethűek, hogy félő, mentőt hívnának az önkéntesekre, ha kifestve az utcán jelennének meg.

Terepgyakorlat. A Kőröshegyi völgyhíd épülésekor alpintechnikai gyakorlatot tartottak a katasztrófavédők: az egyik „szerencsés" imitátort köteleken engedték le a szakemberek a 88 méteres magasságból.

Próbára teszi a tűrőképességet

Az elsősegélynyújtás népszerűsítésével is foglalkozik az egyesület.

– beszélt munkájukról a MIE egyik alapító tagja, Gallai Fanny.Nem elég ugyanis, ha a szakemberek elvben megtanulják, hogyan kell cselekedni vészhelyzetben, mert egy súlyos sérüléssel járó látvány sokkoló lehet, és a sérült vagy a hozzátartozók viselkedése is kiszámíthatatlan az adott helyzetben. – Az egyik feladatunk a hiteles színészkedés, el tudunk játszani például egy hozzátartozót, akinek a gyerekét elütötték. Egy ilyen helyzetben az anyuka valószínűleg toporzékolni fog, akkor is, ha nem történt komoly sérülés. Az is kiszámíthatatlan, hogy akkor hogyan viselkedik valaki, ha eszméletlenül fekszik mellette egy ember: sokkot kaphat, zokoghat vagy agresszívvé válhat – mondta az alapító tag.Az imitátoroknak nem csak a színészi képességeik erősek: ahhoz, hogy részt vehessenek egy ilyen gyakorlaton, naprakész és százszázalékos elsősegélynyújtási ismeretekre van szükségük, hogy megfelelően játsszanak és reagáljanak az adott helyzetre.– Volt olyan katasztrófavédelmi gyakorlat, amely során egy tűzoltó 7 órán keresztül fogta az egyik imitátor kezét, aki „beszorult" egy ház alá, és ki kellett onnan menteni. Annyira élethűen sikerült a gyakorlat, hogy amikor véget ért, és az imitátor mosolyogva felállt, a tűzoltó elsírta magát, mert volt egy hasonló korú gyereke. Legközelebb ilyen esetben már nem fog ennyire megrémülni, mert tudja, mit kell csinálnia, lesz rutinja – mesélte Gallai Fanny.Nem ez volt a legextrémebb eset: az egyik gyakorlaton 16 órát töltött egy fán az egyik önkéntes, mire megtalálták. – Ilyenkor a vezető imitátor rejtett útvonalon néha vizet, takarót visz az önkénteseknek. Mindig van egy szó, amiben megegyezünk gyakorlat előtt, és ami azt jelenti: a szituáció valós, valóban segítségre van szükség – magyarázta az alapító tag.Hozzátette: erre ritkán van szükség, de volt már olyan nyilvános rendezvény, ahol bemutató közben ájult el az egyik néző, és lefejelte a kordon betonlábát. Akkor a szituációt játszó, talpig művéres „sérültek" felpattantak, és azonnal elkezdték az ellátást mindenki meglepetésére.

Vannak azért alapszabályok: utcára például nem mehetünk ki sminkben, nehogy mentőt hívjanak ránk, elvéve ezzel a segítséget attól, akinek valóban szüksége lenne rá. Ráadásul olyan élethűek a sminkek, hogy rosszul is lehet tőle valaki

Vigasz a szívroham után

– Már hat éve imitátorkodtam, amikor az volt a szituáció Hadobás Ferenccel, aki szintén alapító tag, egyben a legjobb barátom, hogy szívrohamot kap, meghal, és nekem kell újraéleszteni. Hiába tudtam, hogy ez csak egy imitáció, annyira élethűen csináltuk, hogy nem tudtam ettől elvonatkoztatni. Utána órákig vigasztaltak, mire megnyugodtam.

Az önkéntesek között gyerekek is vannak.

Csak minden ötszázadik segítene



Nemcsak baleseti szimulációval foglalkozik a Magyar Imitációs Egyesület, hanem elsősegélyvizsgákon is segítenek, de előadásokat és nyilvános bemutatókat, nyári táborokat is tartanak. Az elsősegélynyújtás népszerűsítése életet menthet, hazánkban ugyanis a statisztikák szerint a lakosság 0,2 százaléka, azaz körülbelül minden ötszázadik ember tudna és merne segíteni egy 16 év feletti betegen vészhelyzet esetén. Ugyanerre a németek 90 százaléka lenne képes, amiből látszik: van még hová fejlődnünk.

– tudtuk meg az önkéntestől.Az imitátorok szinte mindenféle gyakorlaton bevethetők, legyen szó buszbaleset vagy erdőben lezuhant repülőgép balesetének szimulálásáról, de hétköznapinak számító sérüléseket (vágás, égés, eszméletvesztés) is eljátszanak. A felkészülésükben a hétköznapi rutin és a mentőtisztek tapasztalatai segítik őket.A gyakorlatok azonban lelkileg is megterhelhetőek lehetnek. Az imitátorok képzésén külön figyelmet szentelnek arra, hogy segítsenek az önkénteseknek kijönni abból a lelkiállapotból, amit eljátszanak.Ahhoz például, hogy valaki magától elkezdjen sírni, olyan gondolatokat kell előidéznie magában, amelyek nagyon megterhelők. Épp ezért fontos, hogy az imitátorok megtanulják ezt kezelni és elengedni – magyarázta az alapító.Mindezt önkéntesként, a szabadidejükben teszik. – Van, aki zongorázik vagy köt. Nekünk az a hobbink, hogy vérben fetrengünk – nevetett Gallai Fanny. Hozzátette: fontos lenne, hogy minél többen tudjanak elsősegélyt nyújtani vagy legalább a megfelelő helyzetben, megfelelő módon mentőt hívni, mert életek múlhatnak ezen. Az egyesület ezért szívesen fogad új önkénteseket.