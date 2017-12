Női kosárlabda Európa-kupa - Győri vereség a Szekszárdtól

CMB Cargo-UNI Győr–Szekszárd 67–76 (19–21, 13–18, 17–17, 18–20)

Női Európa-kupa-rájátszás, 1. forduló, 1. mérkőzés, Győr, 500 néző. V.: Rohacky (osztrák), Vulic (horvát), Zupancic (szlovén).



UNI Győr: Czank 7/3, FIELDS 15, Török Á. 2, VARGA ZS. 13/6, GOREE 17. Cs.: Laklóth, Simon Zs. 13, Sztepanova. Edző: Völgyi Péter.



Szekszárd: Studer Á. 7/3, ERKIC 14, Gereben 3, Mansaré, McCall 4. Cs.: BÁLINT 13/9, Theodoreán 6, OBLAK 13/9, KRNJIC 16. Edző: Djokic Zeljko.



Már az első negyed végén is a vendégeknél volt az előny. Az első félidő hajráját ugyan döntetlenre hozta az UNI, így is a nagyszünetben 39–32 volt a Szekszárd javára.

Theodoreán triplájával a zárófelvonás előtt 56–49-re vezettek a szekszárdiak. A végén volt esély a szorosabb végeredményre is, a meccset aztán Krnjic újabb két büntetője zárta le. A jövő csütörtöki visszavágónak nagyon nehéz helyzetből vág neki az UNI.



Völgyi Péter: – A második negyedben elkapkodtuk a támadásbefejezéseket, ezzel megteremtettük az esélyét annak, hogy a Szekszárd előnyt szerezzen, amit aztán rutinosan meg is őrzött. Most ők állnak közelebb a továbbjutáshoz, de extrajátékkal megpróbálunk a második mérkőzésen fordítani.



Djokic Zeljko: – Az első félidőben alapoztuk meg ezt a győzelmet, ám ez még nem jelent semmit. A kétfelvonásos párharc első meccsét nyertük, de még egy nagyon fontos visszavágó hátravan.



Czank Tímea: – Más szerkezetben kezdtünk Krivacevic Tijana sérülése miatt. Ha türelmesebben játszunk támadásban, az üres dobásokat jobban megteremtjük magunknak, akkor más is lehetett volna a vége. Szekszárdon mindent megteszünk azért, hogy kiharcoljuk a továbbjutást.