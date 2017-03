Négy magyar arany a második napon Marseille-ben

Verrasztó Dávid két, Hosszú Katinka és Biczó Bence pedig egy-egy aranyérmet nyert a második napon a marseille-i pénzdíjas úszóversenyen, amely a második állomása a Golden Tour elnevezésű, 50 méteres medencébe kiírt franciaországi sorozatnak.



Verrasztó - a 400 vegyesen aratott előző napi sikerét követően - szombaton győzött 200 méter mellen (2:12.88 p) és 200 méter vegyesen (1:59.49 p), míg Hosszú utóbbi számban bizonyult a legjobbnak a nőknél (2:14.39 p), Biczó pedig 200 méter pillangón (1:57.44 p).



A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka második lett 200 gyorson (1:57.76 p) és 100 háton (1:00.95 p), de döntős volt 200 méter mellen is, amelyen nyolcadikként ért célba (2:46.46 p).



Érmet nyert Gyurta Gergely is, aki - azután, hogy egy nappal korábban nyert 800 méteren - második lett 400 gyorson (3:51.80 p). Ugyanő 200 pillangón hatodikként végzett (2:01.88 p).



A pénteken 800-on és 1500-on is győztes Kapás Boglárka 200 gyorson a hetedik helyen zárt (2:01.05 p), míg Dudás Dániel 200 vegyesen nyolcadik lett (2:08.76 p) - a viadal honlapja szerint.