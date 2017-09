NB II foci: Völgyi Dániel újra az ETO játékosa

Fotó: eto.hu

Az 1987-es születésű bal lábas játékos Szegeden kezdte pályafutását 2004-ben. Ezután a Vasasnál folytatta, majd az Újpesthez igazolt. 2007-től győri színekben futballozott, 14-es számmal. 2010-ben fél évet töltött a Paksnál kölcsönben, majd visszatért Győrbe, hasznos tagja volt az ETO 2013-as bajnokcsapatának. Az utóbbi éveket Gyirmóton és Debrecenben töltötte, mostantól pedig ismét az ETO FC zöld-fehér mezében, 51-es számmal láthatják a szurkolók -

A játékos nyilatkozott is, ahogy fogalmazott, szívügye az ETO. "Korábban 8 évet töltöttem itt, sok mindent elértem ebben a klubban. A várost is az otthonomnak tekintem, minden szempontból úgy érzem, hazajöttem. Igaz, most nem ugyanaz a helyzet, mint régen, de attól még az ETO az ETO maradt. Nagyon örülök, hogy sikerült megállapodnom a vezetőséggel, és hosszú távú szerződést tudtunk nyélbe ütni.Úgy érzem, amikor itt játszottam, akkor a szurkolók elfogadtak és szerették a játékom, bízom benne, hogy most is szeretni és támogatni fognak, én mindent megteszek majd ezért.˝