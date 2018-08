NB II foci - Győzelmével élen a Gyirmót, kikapott a Mosonmagyaróvár

Merkantil Bank, NB II - 5. forduló



Balmaz Kamilla Gyógyfürdő–Credobus-Mosonmagyaróvár 2–0 (0–0)

Balmazújváros, 600 néző. V.: Németh Á.



Balmazújváros: Szécsi – Szalai A., Jagodics, Papucsek, Farkas N. – Ternován (Peres, 60.), Peszmeg, Erdei, Berki (Domokos, 73.) – Bíró Á. (Kamarás, 68.), Óvári. Vezetőedző: Horváth Ferenc.



Mosonmagyaróvár: Heinrich – Kovács B., Vágó, Sziklási (Winkler, 70.), Forgács – Kapacina, Lőrincz (Darázs, 62.), Zsirai (Szabó V., 80.) – Katona, Stieber – Eszlátyi. Vezetőedző: Várhidi Péter.



Gsz.: Bíró Á. (66.), Óvári (93.).

65. p: Bíró lépett ki középen, majd a hálóba passzolt. 1–0.

93. p: Heinrich futott ki egy hosszú indításra, felszabadított, a labda Óvári elé került, aki a félpályáról a kapuba ívelt. 2–0.

Az első játékrész kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapatnak egy-egy gólszerzési lehetősége adódott, amelyek kimaradtak. A második félidőt a hazaiak kezdték aktívabban és vezetést is szereztek. A bekapott gól után a vendégcsapat szerkezetet váltott, aktívabb lett, ám a védelme fellazult.



Horváth Ferenc: – Végre elindultunk, most már csak azt kell megtalálnunk, hogy hova tartunk.



Várhidi Péter: – Ismét egy jó mérkőzést játszottunk, felnőttünk a feladathoz. Nagyon sajnálom a vereséget, egész héten a szabadrúgásokra fektettünk nagy hangsúlyt, de nincs lehetőségünk, hogy bemutathassuk, amit gyakoroltunk.



Dorog FC–Gyirmót FC Győr 1–2 (0–0)

Dorog, Buzánszky-stadion, 500 néző. V.: Takács J.



Dorog: Horváth G. – Erdélyi, Zachán, Csató, Papp M. – Nagy I. (Sitku, 71.), Nagyházi (Vígh, 81.) – Faragó (Városi, 79.), Mészáros Á., Szedlár – Hegedűs M. Vezetőedző: Miskei Attila.



Gyirmót: Rusák – Varga P., Szilvási, Széles, Présinger – Lázár, Kontár (Villám, 89.) – Herjeczki, Strestík (Nagy P., 60.), Heffler (Vólent, 87.) – Szarka. Vezetőedző: Szepessy László.



Gsz.: Mészáros Á. (92., 11-esből), ill. Szarka (51., 11-esből), Nagy P. (69.).

Kiállítva: Hegedűs (64.), ill. Lázár (94.).

34. p: Faragó beívelése a lécen csattant, a kipattanó labdára Szedlár csapott le, de Rusák a kapusba lőtt.

51. p: A hazaiak által vitatott büntetőhöz jutott a Gyirmót. Szarka állt a labda mögé és jobbal a bal alsó sarokba lőtt. 0–1.

64. p: Tíz emberre fogyatkozott a hazai együttes. A pálya közepén ugyanis egymásnak estek a játékosok, a bíró pedig kiállította a magáról megfeledkező Hegedűst.

69. p: Nagy Patrik távoli lövése talált utat a dorogi kapu bal oldalába. 0–2.

92. p: A Városi buktatásáért megítélt büntetőt Mészáros Á. lőtte a kapuba. 1–2.

94. p: Lázár megkapta a második sárga lapját, a játékvezető őt is kiállította.

Végig magabiztosan, határozottan futballozott a Gyirmót a feszült dorogiak ellen. A kék-sárgák sikerükkel a tabella élére ugrottak.



Miskei Attila: – Büszke vagyok a csapatomra, fantasztikusan küzdöttek a srácok. Nem gondolom, hogy a Dorog kisebb tradíciókkal rendelkező klub, mint a Gyirmót.



Szepessy László: – Egy kissé túlfűtött mérkőzésen megérdemelten nyertünk és lépésről lépésre haladunk a céljaink felé.