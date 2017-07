Gerrard jött, látott, győzött és elfutott - videó

Mintegy ötszázan gyűltek össze szombaton Lipóton, hogy szemtanúi legyenek a Liverpool két korosztályos csapatának Rapid elleni találkozóira. Az érdeklődés persze inkább az angol klub U18-as csapata trénerének szólt, mivel a fiatalokat nem más, mint a Vörösök korábbi legendás futballistája, Steven Gerrard irányítja.„Mi Budapestről érkeztünk, s kedden megnéztük az U23-as liverpooli csapatot az MTK stadionjában – meséli a fővárosi Red Lads csoport egyik tagja, Nagy Róbert. – Mi általában minden Liverpool-meccset közösen nézünk otthon Budapesten."„Szerettünk volna találkozni Gerrarddal, ám ez Budapesten nem jött össze, reméljük, itt Lipóton sikerülhet" – tette hozzá bizakodva Madarász Imre.Nos, a fiúknak csalódniuk kellett, a futballsztár – akire az angolok kérésére kis túlzással jobban vigyáztak, mint a magyar koronázási ékszerekre – még a mérkőzések végén sem ment oda a drukkerekhez.„Nagyon büszkék vagyunk, hogy ilyen találkozóknak lehetünk a házigazdája – fogalmazott Tóth Péter lipóti polgármester. – A célunk, hogy minél több, minél nevesebb csapat látogassa meg a futballcentrumot.További beruházásokon is dolgozunk, nemrég készült el egy újabb edzőpálya. A futballal az idegenforgalom egy újabb szegmensét találtuk meg. Külön kérés volt, hogy Steven Gerrardot senki ne zavarja, mivel a csapatára szeretne koncentrálni. Szeretnénk ennek megfelelni, mert azt akarjuk, hogy jövőre visszatérjen Lipótra a Liverpool."A Vörösök egyébként az egykor Győrött is futballozó Vincze Ottó közreműködésével választották helyszínnek a lipóti futballcentrumot. A Liverpool U23-as gárdája 3–1-re, az U18-as angol együttes – Gerrard csapata – 5–2-re győzte le az osztrákok fiataljait.Természetesen szerettük volna megszólaltatni a legendás angol futballistát is, ám ő és menedzsere kategorikusan elzárkóztak az interjú elől, Budapesten sem nyilatkozott senkinek sem. Pedig épp Gerrard miatt kaphatnának még nagyobb figyelmet a klub utánpótláscsapatai.Ezt tudván a Liverpool FC hivatalos tévécsatornája munkatársaival egyeztetettünk. Ők egy kérdéses rövid interjút készítettek vele, amit számunkra is elküldtek. Ebben Gerrard, a győri kézilabdás lányok fotója mellett arról beszél, milyen jól fogadták őket Magyarországon, mind a szervezés mind pedig a szurkolás tekintetében. A videóban az is elhangzik, az edző biztos benne, hogy valamikor még visszatér hazánkba.A felvételt az angolul értő olvasóink kedvéért itt meg is osztjuk: