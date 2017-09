Az UEFA vizsgálatot indított a PSG ellen

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) vizsgálatot indított a Paris Saint-Germain ellen, hogy kiderüljön, a francia klub betartotta-e pénzügyi fair play szabályait.



A párizsiak augusztus elején világrekordot jelentő 222 millió euróért szerezték meg a brazil Neymart az FC Barcelonától, majd a hónap végén leigazolták Kylian Mbappét az AS Monacótól 180 millió euróért, amellyel a francia tinédzser minden idők második legdrágább játékosa lett Neymar után.



"A vizsgálat a klub rekordigazolásaira fókuszál" - olvasható az UEFA pénteki közleményében.



Az FC Barcelonának nem állt szándékában elengedni a 25 éves Neymart, aki így kénytelen volt a szerződése záradékában szereplő 222 millió eurós kivásárlási árra hivatkozni, s azt - valószínűleg új klubja segítségével - rendezni.



A katari tulajdonban lévő PSG a mostani szezonra Mbappét kölcsönben szerezte meg, majd végleg megvásárolja a válogatott szélsőt. A párizsi klub ezzel a megoldással éppen azt igyekszik elérni, hogy kevésbé legyen kitéve az UEFA szankcióinak a pénzügyi fair play-szabályzat megsértése miatt.



A pénzügyi fair play az UEFA szándéka szerint "az európai klubfutball pénzügyi rendszerének egészséges működését" szolgálja, 2011 óta él és az UEFA által szervezett sorozatokban résztvevő kluboknak mutat irányt. Amennyiben az érintettek nem tartják be a feltételeket, büntetésre számíthatnak, ami akár kizárás is lehet.



Ez a szabályzat a kiadások és bevételek arányát szabályozza. Szezononként 5 millió euróval többet költhet egy klub annál, mint amennyi a bevétele a 2015 és 2018 közötti ciklusban. Ezt a deficit-keretet ugyanakkor túl lehet lépni úgy, hogy a tulajdonos vagy egy támogatócsoport közvetlenül kifizeti az összeget - ezzel kívánja az UEFA megakadályozni, hogy óriási adósságok halmozódjanak fel. A három idényre összesen 30 millió euró a túllépés felső határa - a stadionépítésekre, az utánpótlásra és a női futballra költött pénzek ebbe nem számítanak bele.