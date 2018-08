Soproni különdíj a barokk étkek fesztiválján

Kárbonáta: májas töltelékkel rakott húsok bormártással.

Osváth Ádám és Kollerits Beáta nemcsak a régi ízeket varázsolták kollégáikkal az asztalra, a korhű tálalásra is ügyeltek.

A VI. Esterházy Barokk Ételfőző Fesztiválon a Storno-konyha csapata már ötödik alkalommal vett részt, s eddig is mindig különdíjjal jutalmazták igyekezetüket. Idén pláne elégedettek lehetnek az eredménnyel, ugyanis az Osváthné Krammerhofer Szilvia, Kollerits Beáta, Osváth Ádám és a segítő családtagként részt vevő Krammerhofer Tamásné és Krammerhofer Tamás alkotta csapat a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség Budapest és Környéke Régió különdíját hozhatta el.– Idén a legkülönlegesebb hozzávalónk a strucchús volt, amivel még sosem dolgoztunk, de jól sikerült és igazán finom ételt kóstolhattunk – árulta el az eredményes ételfőző fesztivál után Osváthné Krammerhofer Szilvia. A Storno-konyha 2014-ben alakult a Soproni Múzeum munkatársaiból, a Storno-család gyűjteményében található régi recepteskönyvek alapján főznek s adják közre eredményeiket aoldalon. 2017-től már más régi konyhás szakácskönyvekből is alkotnak, így az idei menü is vegyes források alapján készült, többek között Simai Kristóf 1795-ös szakácskönyvéből dolgoztak.– Két alapító tagunk, Erdeiné Kuslics Katalin és Kiss Melinda családi okokból most nem tudtak velünk lenni, de támogattak minket hozzávalókkal és eszközökkel. És hogy mit is készítettünk? Az Úri konyha kategóriában indultunk, főztünk borlevest, amit Haydn szimfóniája ihletett puttófelhőcskékkel. Kárbonátát, ami dús májas töltelékkel rakott szárnyas- és egyéb húsféle volt, hozzá tengeriszőlős bormártás, valamint többféle zöldek jártak. Édességünknek pedig az volt a neve, hogy Budin borszerdékkel. Ez egy különleges főtt tészta borhabbal. Nagyon finom – mesélt a versenyről Osváthné Krammerhofer Szilvia.Az Esterházy Barokk Ételfőző Fesztiválon profik és amatőrök is a tűz fölé hajoltak. A Polgármesterek kupáján Zsira csapata kapta az első díjat, Fertőd lett a második. Jól szerepelt Hegykő is, különdíjat érdemelt, és a horvát ételkülönlegességet tálaló kópháziak főztjének is csettintett a szak- értő zsűri. A Csárdakonyha kategóriájában a Túrkevei Juhászok győztek, az Úri konyha versenyében pedig a Pest megyei Súlyos Sasok.