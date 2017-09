Pályázati felhívás - Esterházy Művészeti Díj 2017

A pályázó magyar állampolgárságú vagy legalább már 5 éve bejelentett állandó magyarországi lakcímmel rendelkezik.

A pályázó a díjátadás időpontjában – 2017. december 14. – nem töltheti be 45. életévét.

A pályázó felsőfokú művészeti tanulmányokat végzett (főiskola, egyetem, akadémia) képzőművész. Autodidakták nem pályázhatnak.

Minden pályázat a jogi út kizárásával történik. A pályázók részvételükkel elismerik a zsűri döntését.

A leadott művek a pályázó tulajdonában maradnak. A pályázó hozzájárul ahhoz, hogy alkotása az Esterházy Művészeti Díj Magyarország odaítélésével kapcsolatban bármikor díjazás nélkül fényképezhető és reprodukálható.



linken 2017. október 31-ig lehet.

Rövid életrajz, szakmai életrajz, kiállítások és publikációk listája

Rövid nyilatkozat a művészi hitvallásról

Digitális fotók a pályázaton induló művekről

Fel kell tüntetni a festmény címét, készítési évét, méretét és technikáját, valamint a mű biztosítási értékét forintban kifejezve.

Az alkotások a leadás pillanatában nem lehetnek 24 hónapnál régebbiek.

Az Esterházy Magánalapítvány fenntartja magának a jogot, hogy az általa kiválasztott független szakmai zsűri a pályázók közül maximum 3 díjazandó művészt választ ki.

Az Esterházy Művészeti Díj nyertesének jutalma egyenként 5.000 euró.

A díj alapítói fenntartják maguknak a jogot, hogy a díjazott művészek alkotásaiból vásároljanak.

Az online úton beérkezett pályaművekből a független szakmai zsűri kiválasztja a második fordulóba továbbjutó művészeket. A második fordulóba továbbjutó művészeket

2017. november 20-án értesítjük ki, és informáljuk őket az eredeti alkotások leadásának feltételeiről.

Földrajzi helyzetének és közép-európai történelmének köszönhetően az Esterházy Magánalapítvány kulturális összekötő szerepet tölt be Kelet és Nyugat, múlt és jelen között. Kulturális tevékenységének egyik fontos láncszeme az Esterházy Művészeti Díj.A 2009-ben megalapított Esterházy Művészeti Díj célja a fiatal, tehetséges magyar művészek felkarolása és pályafutásuk elindítása. Az egyenként 5.000 euróval jutalmazott díjat kétévente, minimum kettő és maximum három 45 év alatti magyar képzőművésznek ítéli oda a független szakmai zsűri. A pályázaton festészettel és festészettel határos technikákkal (fotóalapú festészet, kollázs, frotázs) lehet indulni.A díj célja a kortárs képzőművészet és a nemzetközi párbeszéd támogatása. A díjat 2017-ben ötödik alkalommal írja ki az Esterházy Magánalapítvány, a díjátadó ünnepség december 14-én este a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban lesz.Október 31. – Online pályázás zárónapjaNovember 20. – Első forduló eredményének kihirdetéseDecember 5. – Eredeti művek beszolgáltatásaDecember 10. – ZsűrizésDecember 14. – Díjátadó ünnepségDecember 15. – január 7. Kiállítás a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum II. emeleténA pályázók kötelesek pontosan betartani a pályázati kiírás szabályait. A pályázati nyomtatványt az interneten megadott útmutató értelmében magyarul, németül vagy angolul kell kitölteni.A pályázat érvényességéhez a következő adatokra van szükség:Az Esterházy Művészeti Díj zsűrizésérekerül sor Budapesten. Az Esterházy Művészeti Díj nyertesét az ünnepélyes díjátadón, 2017. december 14-én hirdetik ki. A díjátadóval egyidejűleg a zsűri által összeállított anyagból kiállítás nyílik. A kiállítás december 15-től 2018. január 07-ig lesz megtekinthető a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban., a gráci Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien igazgatójaa Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum főigazgatója,kurátor, műkritikus, a Trafó Galéria vezetője,a díj alapítója, az Esterházy Magánalapítvány vezérigazgatója,a Flash Art Hungary főszerkesztője,, az Esterházy Magánalapítvány művészeti tanácsadója,a bécsi 21er Haus kurátoraMinden továbbjutott művész köteles az eredeti pályaművet a zsűrihez benyújtani. Az eredeti pályaműveket azok hátulján a kiíró által meghatározott és előzetesen megküldött jelöléssel kell ellátni.A résztvevők kötelesek a pályaműveket megfelelően becsomagolva, a kiíró által későbbi időpontban meghatározásra kerülő helyszínen leadni. A szállítást a pályázó maga szervezi és annak költségei is kizárólag őt terhelik.Az ünnepélyes díjátadó és a díjazott művek kiállítása2017. december 14-én 18 órakor lesz Budapesten, a Ludwig Múzeumban.A művészek munkáikat kizárólag 2018. január 9-én és 10-én hozhatják el onnan, ahol leadták. Az elszállítást a pályázó maga szervezi és annak költségei is kizárólag őt terhelik. A munkák január 10. utáni tárolására a szervezőknek nincs lehetőségük. A zsűrinek jogában áll egyes, vagy minden díj odaítélésétől elállni, ha a benyújtott munkák minősége nem megfelelő.Esterházy Privatstiftung Kapcsolat: Schneider ErikaEsterházyplatz 5 Tel. : +36309220569A-7000 Eisenstadt E-mail: e.schneider@esterhazy.at