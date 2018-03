Napokra a kosárlabda fővárosa lesz Sopron

A Sopron Basket csapata kiharcolta a döntőbe jutást, a sportdiplomácia pedig a soproni rendezést. Fotó: Magasi

A sajtótájékoztatón is hangsúlyozták, széles körű összefogás eredménye, hogy Sopron rendezheti a Final

Fourt. Felvételünkön Barcza Attila, az önkormányzat sportbizottságának elnöke és Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője. Fotó: Magasi

Tévéközvetítés is lesz

A sajtótájékoztatón az is kiderült, az MTVA stábja végig itt lesz a soproni Final Fouron, a mérkőzéseket közvetítik és háttéranyagokat is készítenek.

A Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) döntésének értelmében Sopron rendezi a 2018-as nőiEuroliga négyes döntőjét április 20–22-én. Barcza Attila, a soproni önkormányzat sportbizottságának elnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján ezzel kapcsolatban elmondta: sporttörténeti siker volt a Final Fourba jutás, az pedig a sportdiplomácia eredménye, hogy a kormány, az önkormányzat, a Sopron Basket, a nemzetközi és a hazai szövetség összefogásával a város rendezheti meg a döntőt. Sopron napokra a kosárlabda fővárosa lesz...– A legnagyobb köszönet a lányokat illeti, hiszen ők harcolták ki ezt a lehetőséget. Óriási élmény lesz a soproni családoknak, hogy saját városukban lehetnek részesei ennek a sporttörténeti eseménynek. Sok sikert a szervezőknek, sok sikert a csapatnak. Hajrá, Sopron! – fogalmazott Barcza Attila bizottsági elnök.Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője is az összefogást emelte ki elsősorban.– Embert próbáló feladatra vállalkoztunk, de máris hozzáfogtunk a szervezéshez. Előírások tömegét kell majd teljesítenünk a pályán és pályán kívül is. Ez egy nemzetközi verseny, Sopron világeseményt rendez, meg kell felelnünk az elvárásoknak – mondta el Török Zoltán.Az ügyvezető a közvélemény türelmét kérte, a soproniakat leginkább érdeklő jegyeladási szisztéma ugyanis még kidolgozásra vár.– Elindult e téren is a közös gondolkodás, de a FIBA kötelező előírásait is teljesítenünk kell. Ugyanakkor szeretnénk, ha ez a döntő a soproniaké lenne, ezért saját bérleteseink, illetve az utánpótlásunk és családjaik, valamint a Sopronban lakcímmel rendelkezők nálunk előnyt élveznek. De óriási az elvárás, hatalmas az igény, az aréna befogadóképessége pedig véges. Ki fogunk dolgozni egy igazságos rendszert, de ehhez időre van szükségünk – jelentette ki Török Zoltán.Az idő most nagy ellensége a szervezőknek, már csak azért is, mert a hétvégén ugyancsak Sopron ad otthont a női Magyar Kupának. Az ország legjobb nyolc csapata lép itt pályára, s a rendezvénynek természetesen a Sopron Basket a házigazdája.