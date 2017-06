Múzeumok Éjszakája: programkavalkád Sopronban és környékén

A múlt, a jelen és a jövő is terítékre kerül az év legrövidebb éjszakáján, június 24-én,történelmi, művészettörténeti és régészeti előadásokkal, pódiumbeszélgetéssel és rendhagyó tárlatvezetésekkel várják a látogatókat. A családokat belvárosi nyomozójátékra hívják, de idén is lesznek színtársulati produkciók és vetített képes RETRO-Sopron előadás is. (A részletes programokról és nyitvatartásról érdemes tájékozódni www.muzeum.sopron.hu honlapon.)A Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. „Oktatással a természet oldalán" mottója jegyében csatlakozik a Múzeumok Éjszakája országos rendezvénysorozathoz. A Károly-magaslati Kőhalmy Vadászati Múzeumban június 24-én szombaton 21 és 23 óra között előadással és tárlatvezetéssel ismertetik meg az érdeklődőket az éjszakai állatokkal, lesz traktoros és gyalogos túra a sötét erdőben és izgalmakat ígér a vértelen vadászat, azaz az éjjeli erdő hangjainak felismerése is. A Károly-kilátóból az éjszakai Sopront lehet majd megtekinteni.mottóval tartják meg a Múzeumok Éjszakáját június 24-én, szombaton. Az Élménybányában fél órás foglalkozásokat tartanak 17-től 18.30 óráig. A zeneiskola diákjai adnak koncertet19 órától, majd Bircher Erzsébet történész-muzeológus a magyar bányászathoz kapcsolódó, ám az állandó kiállításon nem látható alkotásokat mutatja be. Dr. Szemán Attila numizmatikus, főmuzeológus a múzeum érem-és pénzgyűjteményét mutatja be 20.30 órakor, ezt a zeneiskola tanárainak koncertje követi. Ezen az éjszakán ismét lehet majd pénzt is verni; verőtővel és kalapáccsal.Az Orsolya téri Huszármúzeumban is várják szombaton, 18 és 22 óra között az érdeklődőket. Megemlékeznek a Kolini csata 260. évfordulójáról 19 órakor, majd igazi toborzót tartanak. A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület soraiba várják mindazokat, akiknek fontos a hagyományok őrzése, tudnak és akarnak ezért áldozatokat hozni, képesek közösségük javára működni. A „Halhatatlanok, Limanowa a magyar győzelem 1914" című film vetítése 21 órakor kezdődik.várja szombaton a múzeumok éjszakája alkalmából a látogatókat. E helyszínek között az Eszterházi Expressz térítésmentesen fuvarozza az érdeklődőket, 20-tól 23 óráig, hegykői indulással. A nagycenki kastélyban és környékén délután 5-től lesz – többek között – könnyűlovas harcbemutató, kamarakoncert a kastélykápolnában, táncház, s lámpás kincskeresés gyerekeknek. Az Esterházy-kastély díszlépcsőjén 18.15 órától a fertődi zeneiskola trombita koncerttel köszönti a látogatókat, 19 órától Telemann halálának 250. évfordulója alkalmából a Marionettszínház színpadán Vashegyi György és az Orfeo Zenekar ad koncertet. A fertődi múzeumok éjszakája regisztrációhoz kötve ingyenes.