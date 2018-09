Második Soproni Metál Invázió

Az előző évi esemény a szervező zenekar, az Innistrad akkor megjelent lemezbemutatója köré szerveződött négy soproni és egy debreceni zenekar közreműködésével.



– A sikeres bemutatkozás után egyértelmű volt, hogy idén is belevágunk. Ahogy biztossá vált a szeptemberi időpont és megkezdtük az előkészületeket, nagy meglepetésünkre rengeteg banda jelezte, hogy szívesen fellépnének, folyamatosan érkeztek a megkeresések az országból, de a határon túlról is – mondta el a Kisalföldnek Lőrincz Ádám, az Innistrad szólógitárosa. Végül úgy döntöttek, hogy kétnapos „minifesztivált" hoznak össze. A zenekarokat is úgy választották ki, hogy egyrészt lehetőséget adjanak a feltörekvő bandáknak a szereplésre, másrészt megmutassák a műfaj sokszínűségét.



A szeptember 28–29-i hangáros fesztiválon mindkét nap öt-öt együttes fogja szórakoztatni a nagyérdeműt. A fellépő tíz zenekarból hat soproni csapat, de érkeznek Debrecenből, Biharkeresztesről, Budapestről és Zalaegerszegről is.



A pénteki napot a Non Plus Rock indítja, őket követi a Zaklatás zenekar, majd a Stonedirt lemezbemutatója. Az Éhenkórászok és a NightSide zenekar zárja az estét.



A szombatot az RPG kezdi, majd a Heartkiller, ezután a szervező Innistrad, utánuk a Kazah, a záró banda a RockMemories lesz.