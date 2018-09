KultTerek - a Petőfi Színház nyílt napjával kezdődött az összművészeti élmény

A soproni belvárosban szombaton délután minden "térré" változott a Pro Kultúra szervezésében létrehozott KultTerek elnevezésű családi programban, s még a sikátorokat is Térszűkületnek nevezték el.Harminc helyszínen kilencven különböző térélmény fogadta a közönséget.A rendezvényt Fodor Tamás polgármester és Pataki András, a Pro Kultúra ügyvezetője - a Petőfi Színház direktora - nyitotta meg a teátrum nyílt napjával, amely igen sok érdeklődőt vonzott.Ez alkalomból Szent Márk térnek nevezték el a Petőfi teret, mivel hamarosan az Egy éj Velencében című operettet fogják bemutatni.Zenés, táncos műsor, a Színészzenekar, a szökőkútnál velencei hangulatot idéző muzsika szórakoztatta a rendezvény nagyszámú résztvevőjét; ezen túlmenően kellemes és látványos, játékos attrakciókat láthattak olyan elnevezésű tereken, mint - például - a SzoBor-téren, a Hűségkapu előtt a Lóváltó téren, a Festek közben, a Széna téren (Szénási Ferenc karikaturista helye volt), vagy a Miénkittatéren, ahol DJ Joko is emelte a hangulatot.A Fórumon "igazi" római légiósokkal is lehetett fényképezkedni. A Fegyvertár utca pedig nemes egyszerűséggel Fegyvertérré alakult át. Öröm, jó hangulat és vidámság költözött délután 2-től a belvárosba.