Elhurcolt és meggyilkolt zsidókra emlékeztek Sopronban

- A 74 évvel ezelőtt deportált és meggyilkolt közel kétezer férfinek, nőnek és gyereknek nem volt más bűnük, csak a származásuk. Magyarok voltak, ha ereikben zsidó vér is folyt. Sopron életének a zsidóság is értékes részét képezte évszázadok óta. A város hűséggel emlékezik az ártatlan áldozatokra – mondta beszédében Fodor Tamás polgármester, aki szólt az akkori embermentők önzetlen és állhatatos tevékenységéről is.Büchler András, a Soproni Zsidó Hitközség elnöke személyes hangvételű beszédben idézte fel az új generációk felelősségét. – A mai gyerekek előtt is érthetetlen, ami akkoriban történt a zsidósággal. A miértre nem tudunk válaszolni. Békés jövőt akarunk építeni áldozataink emlékére – emelte ki.– Mi adhat új perspektívát a zsidóságnak? – vetette fel a gyászszertartáson Darvas István főrabbi, miután részletezte népük legnagyobb történelmi fájdalmait. – Egy utat kell bejárnunk: térjünk vissza hitünkhöz, vallási hagyományainkhoz, hogy megtalálhassuk örömünket zsidóságunkban. Hogy aztán erős lélekkel a következő nemzedékek is papír nélkül legyenek képesek elmondani halottaink emlékére az Istent magasztaló Kádis-imánkat.A megemlékezésen Zucker Immánuel főkántor fohászkodott énekszóval a Mindenhatóhoz.