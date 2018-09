Családi tragédia Sopronban - Elkezdődött a háborodott szülőgyilkos férfi pere Győrben

A vádirati tényállás szerint a vádlott 2005 óta áll pszichiátriai kezelés alatt. Állapotában 2016. decemberében rosszabbodás övetkezett be, teljesen elszigetelődött, viselkedése agresszív lett a kezelései ellenére is. A vádlott a szüleivel élt soproni otthonukban, amikor tavaly novemberben szüleire támadt, kalapáccsal, szúró- és vágóeszközökkel, húsverőkkel verte őket. A sértettek néhány percen belül meghaltak a fejüket ért ütések sorától, életü megmentésére ideális örülmények özött sem lett volna lehetőség.

A vádlott távollétében kezdődött meg a tárgyalás kedden, mivel a szülei meggyilkolásával vádolt . Róbert nincs olyan állapotban, hogy meghallgassá . Ezt az őt őrző és ápoló IMEI (igazságügyi megfigyelő intézet) özölte válaszában a Győri Törvényszékkel. Így a bíróság felolvasta a soproni elkövető vallomásait, amikből egyértelműen kiderül: téveszmé , rémképek gyötörté , szüleiről azt gondolta: kicserélté őket, s akiket megölt, azok az életére törő idegenek.Másnap reggel a rendőrö kimentek, mert állampolgári bejelentés érkezett, hogy az egyik lakásból folyik a víz. De nem tudtak bemenni a lakásba, ezért a tűzoltó betörté az ajtót, akikre a vádlott egy kalapáccsal támadt a belépést övetően. A vádlottat végül a győri pszichiátriai osztályra szállítottá .A tárgyaláson dr. Németh Miklós bíró meghallgatta a ét rendőrt, akik a tragédia után végül be tudtá vinni a dúlt férfit, de ehhez özelharcot kellett vívniuk vele.Elmondtá : . Róbert válasza minden felszólításra a fenyegetés és az ellenállás volt, látszott rajta, hogy zavart, egyikü emlékezett is rá, hogy korábban már intézkedni kellet nála. Akkor együttmű ödő volt.A vádlott ezúttal a gázspray segítségével behatoló rendőrö felé rögtön kalapácsot lendített, majd megragadta és hozzájuk vágta a szekrényajtót, amit pajzsként tett maguk elé az egyik rendőr. Végül özvetlen özelről is lengette feléjü a kalapácsot, szerencsére kitértek előle és sikerült megbilincselni.ésőbb az elmeszakértőket is meghallgatja a bíróság, a tárgyalás folytatódik. Az ügyészség álláspontja az, hogy . Róbert nem büntethető, elmegyógyintézetben tudtak róla megfelelően gondoskodni.