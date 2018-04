A vendégmunkásnak csak a pénz számít? Keserű tapasztalatokat szerzett olvasónk Ausztriában magyarok miatt

Korábban írtunk arról olvasóink nyilatkozatai alapján, hogyan, miben változtatta meg őket a külföldi munka, az Ausztriába munkába járás. Akadt, aki elmondása szerint a munkavállalói érdekvédelem terén lett bátrabb, már mer szólni, ha úgy érzi, kihasználják. Mást arra tanított meg az osztrákokhoz ingázás, hogy érdemes folyamatosan tanulni nyelveket, szakmákat, és ide- számítja azt is, hogy igyekszik megismerni más népek szokásait. Volt, akinek leginkább az időbeosztását változtatta meg az ausztriai munka, jelentősen átalakult az, ahogy erről gondolkodik, megnőtt számára annak az időnek az értéke, amit a párjával együtt kikapcsolódással tölthet. S előfordul, hogy Ausztria főleg az egészséget kímélő életmódról tanít sokat egy ingázónak. Hisz ha felborul a munka és a magánélet közti egyensúly, könnyen megbetegszik az ember. E példák és felhívásunk nyomán egy Tirolban szezonmunkákat vállaló férfi is megosztotta velünk tapasztalatait e témában.Munka heti hat napon„Már három évvel ezelőtt keserű tapasztalat volt nekem az, hogyan változtat meg sok magyart az Ausztriában végzett munka és az elmúlt évek csak megerősítették bennem, hogy e téren nem változott a helyzet. Én csak úgy nevezem ezt, hogy Ausländer-mentalitás. Vannak, akik ha külföldiként dolgoznak egy olyan országban, ahol többet kereshetnek, mint otthon, akkor csak a pénz érdekli őket. Talán az is hozzájárul ehhez, hogy hiányoznak nekik az otthoniak. Sokan ilyenkor honfitársaink közül is önzővé válnak, s nem is kis mértékben. Nem törődnek senki mással, senki más bajával. Persze kicsit megértem ezt, aki heti hat napon osztott műszakban dolgozik, azaz reggeltől délig, kora délutánig, utána pedig késő délutántól, kora estétől késő estéig, s ezt fél éven keresztül így »nyomja«, az bele tud ebbe fásulni. Részben biztosan felőrli a lelkét, hogy a családjától, a barátaitól távol húzza az igát" – írta olvasónk.Nincs kolbászkerítésSokan olyanok is hasonlóképp fordultak ki magukból, akiket itthon rendes embernek ismert meg. „Rendesek maradtak persze továbbra is, de amíg vendégmunkásként dolgoznak, addig önzőség jellemzi őket, semmi mással nem foglalkoznak, csak a pénzhajhászással és ha érdekeik emiatt úgy kívánják, nincsenek tekintettel másokra. Van olyan ismerősöm, aki tizenöt éve jár át Ausztriába dolgozni, már számos munkahelye volt és ő is ugyanolyan tapasztalatokat szerzett, mint én két téli és egy nyári vendéglátóipari szezonmunka alatt. Azt mondta, ő már nem vállal olyan helyen az osztrákoknál munkát, ahol rajta kívül más magyarokat is alkalmaznak. Persze az is az igazsághoz tartozik, hogy azért volt a barátomnak Ausztriában több munkahelye, mert kint sincs kolbászból a kerítés. Több olyan alkalmazó is van, aki nem bánik emberségesen, korrekten a munkavállalóival, főleg a vendégmunkásokkal. Ezeken a helyeken nagy is a fluktuáció, jönnek-mennek az alkalmazottak, senki se akar sokáig maradni és hagyni, hogy kihasználják, lekezeljék. Aki ilyet tapasztal, annak érdemes váltania, csak nyugodtan keressen másik helyet magának. E téren szerencsére sok magyar hozzáállását megváltoztatta a külföldi munka, legtöbbünk mer váltani, ha úgy érzi, nem becsülik meg" – fogalmazott.