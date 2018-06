Természetes gyógymódok egy helyen

A ROFÉ Naturale Egészségközpont számos, egészségpénztári számlára elszámolható kezelést kínál: a többi között dietetikai tanácsadást, fülakupunktúrát, különböző mozgásszervi terápiákat, talpreflexológiát, BEMER mágneses és fényterápiát.

ROFÉ Naturale Egészségközpont

9024 Győr, Wesselényi u. 6. (Leier City Center)

Tel.: +36-96/769-196, +36-70/430-4082

E-mail: info@rofe.hu

Nem egyszerűen egészségügyi szolgáltatásokat kínál, hanem támogató, egyénre szabott, szakértő segítséget nyújt a ROFÉ Naturale Egészségközpont.A legtöbb helyen a természetgyógyászok egyenként, izoláltan alkalmazzák a különböző módszereket, itt azonban egy helyen megtalálhatók, ami azt jelenti, hogy gyorsabban és könnyebben lehet egy-egy egészségügyi probléma végére járni, és megtalálni az ideális gyógymódot. Ez azért is fontos, mert ezek a problémák általában összetettek, számos tünet például sokféle betegségre utalhat. A ROFÉ Naturale Egészségközpontban a testre szabott terápia nem puszta szlogen, szakembereink ennek érdekében gyakran egymás munkáját segítve keresik meg a leghatékonyabb gyógymódot pácienseink számára.A természetes módszerek úgy képesek javítani az állapotunkon, hogy nem terhelik feleslegesen a szervezetet, nem járnak mellékhatásokkal. Ha sikerül elérnünk a testi-lelki egyensúly állapotát, nehezebben billentenek ki a negatív hatások, ellenállóbbá válunk a betegségekkel szemben, könnyebben birkózunk meg a ránk váró nehézségekkel, s ellensúlyozhatjuk a stressz negatív hatásait.Bár a legtöbb kezelés már rövid távon is hatékony, igazi eredményt akkor érhetünk el, ha nem „tűzoltásként", hanem az életmódunkba beépítve, tudatosan gondolkodva fordulunk a természetes módszerek felé. Ez a hosszú távú szemlélet, egészségtudatos gondolkodás az, amelyben a ROFÉ Naturale Egészségközpont segítő partner.Az egészségközpont szakembereinek célja, hogy egyre szélesebb körben terjedjen el az a hazánkban még gyerekcipőben járó szemlélet, amely a természetes módszereket a különböző betegségek megelőzésére alkalmazza. Pedig érdemes az első nyugtalanító tünetek – emésztési problémák, alvászavarok, gyenge immunrendszer – megjelenésekor szakemberhez fordulni, és nem megvárni, amíg komolyabb bajjá, betegséggé fajul.Már gyerekkorban is rengeteget segíthetnek a természetes módszerek – a többi között a különböző allergiák, krónikus légúti betegségek, mozgásszervi problémák esetén –, de érdemes a ROFÉ Naturale Egészségközponthoz fordulni akkor is, ha egy nehéz élethelyzet – válás, közösségbe szoktatás – lelki nehézséget okoz a gyereknek. Sőt, az iskolai teljesítménykényszer okozta szorongás, a leterheltség miatti stressz is eredményesen enyhíthető. Azt pedig nem nehéz belátni, hogy ha hozzásegítjük gyermekünket a testi-lelki stabilitáshoz, azzal felvértezzük az élet nehézségei ellen, és felkészítjük a jövő kihívásaira – s mit tehetne többet egy gondoskodó szülő?A ROFÉ Naturale Egészségközpont külön kezeléscsomagokat kínál azoknak a felelős cégeknek, amelyeknek fontos a dolgozóik egészsége. A fejlettebb országokban már természetes ez az empatikus vezetői szemlélet, újszerű felelősségvállalás, amelyből mindenki profitál. Nem titok ugyanis, hogy a kiégett, pszichésen és fizikailag leterhelt munkatársak képtelenek hosszú távon minőségi teljesítményt nyújtani, így a munkaadók érdeke is, hogy segítsenek dolgozóiknak a stressz ellensúlyozásában.Ma, amikor számos cég munkaerőhiánnyal küszködik, ennek komoly munkaerő-megtartó szerepe is van, hiszen ki ne maradna szívesebben egy olyan munkahelyen, ahol odafigyelnek rá?! Szerencsére ma már számos szelíd módszer létezik a stressz szellemi és fizikai tüneteinek enyhítésére – a többi között ehhez kínál személyre szabott megoldásokat a ROFÉ Naturale.