Theresa May: a jövő héten megkezdődnek a tárgyalások a kilépésről

"A Brexit-tárgyalások menetrendje változatlan marad, és azok a jövő héten megkezdődnek" - mondta a brit kormányfő Emmanuel Macron francia elnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján. "Meg fogjuk találni a megegyezést, amely egyszerre szolgálja az Egyesült Királyság érdekét, de annak a 27 országnak az érdekeit is, amelyek bent maradnak az Európai Unióban" - tette hozzá.



A francia köztársasági elnök megerősítette, azt szeretné, hogy a tárgyalások "a lehető leggyorsabban megkezdődjenek". Emmnanuel Macron jelezte, hogy az Európai Unió kapuja "mindig nyitva lesz" Nagy-Britannia előtt azért, hogy az Európai Unióban maradjon addig, amíg "a kilépési tárgyalások be nem fejeződnek". "De ha egyszer elkezdődtek, sokkal nehezebb visszalépni" - hívta fel a figyelmet, megerősítve, hogy tiszteletben tartja a brit nép döntését.



Az eredeti tervek szerint június 19-én kellene megkezdődnie a Brexit-tárgyalásoknak, de az előrehozott brit választások eredménye, a konzervatív párt vereséggel felérő győzelme miatt nagy a bizonytalanság, hogy sikerül-e tartani a menetrendet. Az Európai Unió vezetői és Michel Barnier, az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója is az elmúlt napokban aggodalmának adtak hangot amiatt, hogy csúszhat a tárgyalások kezdete.



Emmanuel Macron azt is bejelentette, hogy hazája és Nagy-Britannia "nagyon konkrét akciótervet" indít a terrorizmus elleni küzdelemben az internetes propaganda megakadályozására.



"Úgy döntöttünk, hogy még tovább lépünk egy nagyon konkrét akciótervvel, amelyen napok óta dolgozunk" - mondta a francia elnök. Ennek kapcsán mindketten utaltak a közelmúltban végrehajtott manchesteri és londoni terrortámadásokra.



Emmanuel Macron jelezte, hogy az egyik legfontosabb tervezett intézkedés célja a gyűlöletre és a terrorizmusra való uszítás megszüntetése az interneten. A tervek szerint a brit és francia hatóságok megerősítik a szolgáltatóknak azon kötelezettségét, hogy törölni kell minden uszító tartalmat.



"Történtek már kötelezettségvállalások, de azok nem elégségesek. A levelezések bizalmas jellegének megőrzése mellett javítani kell a hozzáférési eszközökön a kódolt tartalmakhoz annak érdekében, hogy az üzenőprogramok ne válhassanak a terroristák és a bűnözők eszközeivé" - fogalmazott a francia elnök.



"Megállapodtunk abban, hogy többet teszünk az internetes terrorizmus ellen. Az a lényeg, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy jogilag kötelezni lehessen a vállalatokat a tartalmak törlésére, ha azt nem teszik meg maguktól" - erősítette meg Theresa May.



A két ország vezetője munkavacsorájukat követően kilátogatott a Franciaország-Anglia barátságos labdarúgó mérkőzésre a Saint-Denis nemzeti stadionba, ahol egyperces csenddel emlékeztek a terrorista merényletek áldozataira.