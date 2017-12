EU-csúcs: a Fidesz szerint Brüsszel továbbra is a kötelező kvótát erőlteti

Balog Zoltán a migrációról



A tagállamoknak megfelelő szolidaritásra van szükség az Európai Unióban a migrációs válság ügyében - jelentette ki Balog Zoltán szombaton a Deutschlandfunk német országos közszolgálati rádiónak. Az emberi erőforrások minisztere hangsúlyozta: helytelen a szolidaritást a kvótarendszerre szűkítve értelmezni, és erkölcsi alapon ítélkezve kijelölni, hogy "ki gonosz és ki jó". Inkább azt kell megfontolni, hogy egy olyan "bölcs, és mindig együttműködő" személyiség, mint Donald Tusk, miért utasítja el a kvótákat. Az Európai Tanács elnöke nem azért helyezkedett erre az álláspontra, mert "gonosszá vált, és ezért erkölcsileg el kell ítélni, hanem azért, mert belátott valamit, amit mások nem tudnak belátni". Kiemelte: a migrációs válság azért állt elő, mert 2015-ben minden létező uniós előírást megszegve megnyitották a határokat. Ezt a hibát próbálják orvosolni a kvótarendszerrel, amely azonban "nem működik", és nemcsak a visegrádi országok térségében, hanem egész Európában - mondta Balog Zoltán.

A Fidesz szerint Brüsszel és az európai uniós kormányfők többsége továbbra is át akarja erőltetni a kötelező kvótát és az egész migrációs menetrendet. Hidvéghi Balázs, a kormánypárt kommunikációs igazgatója szombaton, Budapesten sajtótájékoztatón elmondta, a pénteken lezárult EU-csúcs jól jelzi, hogy most jönnek a legkeményebb hónapok, amikor meg kell védeni Magyarországot. Mostantól tehát, ha lehet még nagyobb a tét, hogy milyen kormány alakul Magyarországon a jövő évi választásokat követően - fogalmazott a Fidesz politikusa, aláhúzva, amíg Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP kormányoz, addig továbbra is mindent megtesznek, hogy megvédjék Magyarországot. Hidvéghi Balázs szerint azonban, ha egy bevándorláspárti kormány alakulna, akkor "Magyarországot könnyedén elmozdítják a Soros-terv útjából".A Fidesz kommunikációs igazgatója azt mondta, Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke személyében az uniónak végre van egy olyan nagy tekintélyű személye, aki "végre kimondta az igazságot", vagyis azt, hogy a kötelező kvóták nem jelentenek megoldást a migrációs kihívásokra. Kiemelte, az is kiderült ugyanakkor, hogy a bevándorláspárti politikusok ezzel nem értenek egyet és csak a kötelező, minden tagállamra érvényes kvótákban hisznek. Hidvéghi Balázs ide sorolta Angela Merkel német kancellárt, az olasz és a holland kormányfőt, Avramopulosz migrációs biztost, Frans Timmermanst, az Európai Bizottság alelnökét, Guy Verhofstadtot, az Európai Parlament (EP) liberális frakcióvezetőjét, Cecilia Wikströmöt, az EP migrációs jelentéstevőjét, Ska Kellert, az EP zöldpárti frakcióvezetőjét, valamint Niedermüller Pétert "Gyurcsány Ferenc képviselőjét". "Ők mind azon vannak tehát, hogy átverjék a Soros-tervet a Brüsszeli döntéshozatalon" - jelentette ki a kormánypárti politikus.Hangsúlyozta, a kötelező kvótát pártolók azt is kimondták, hogy a visegrádi négyeket meg kell kerülni ebben a kérdésben és jövő tavasszal egy egyszerű többségi döntést kell hozni a kvótákról. Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia ugyanakkor a mostani EU-csúcson is bebizonyították, hogy a "Közép-európai kormányok állnak egyedül az emberek érdekei mögött" - mondta Hidvéghi Balázs, aláhúzva, ebben a régióban az emberek elsöprő többsége elutasítja az erőltetett migrációt, a betelepítéseket és a kvótákat. A Fidesz politikusa szerint azonban erről még nem sikerült meggyőzniük az uniós kormányfők többségét."Nincs kétségünk afelől, hogy a Soros-birodalom különböző képviselői és a brüsszeli bevándorláspárti politikusok újabb össztűz alá fogják venni Magyarországot azzal a kifejezett céllal, hogy elmozdítsák az útból az Orbán-kormányt" - fejtette ki, hozzátéve, a kabinet azonban ellenáll ennek a nyomásnak.Hidvéghi Balázs kérdésre válaszolva szólt arról is, hogy a Jobbik "eltévesztette a házszámot" a pénteki tüntetésén, ugyanis szerinte az ellenzéki pártnak nem a Fidesszel van vitája, hanem az Állami Számvevőszéknek kellene válaszokat adnia. Ebben a kérdésben pedig "talán jobb lenne, ha Simicska Lajosnál kopogtatnának, hiszen ezt az egész ügyet, az illegális pártfinanszírozást és a plakátok ügyét azt Vona Gábor és Simicska Lajos közösen bénázták el"Még mindig azok a tagállamok vannak többségben, amelyek rá szeretnék erőltetni a kötelező kvótát az Európai Unióra - mondta Deák Dániel, a Nézőpont Intézet elemzője szombat reggel az M1 aktuális csatornán. Az elemző szerint ezen országok úgy látják, a kötelező szétosztás jelenti a legjobb megoldást a menekültválság kezelésére. Példaként megemlítette Franciaországot és Németországot, az EU két vezető hatalmát, amelyek továbbra sem hajlandóak "váltani" a kérdésben.Hozzátette, Donald Tusk, az uniós tagországok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács elnökének helyzete rámutat, hogy aki ki meri mondani az igazságot a kérdésben, komoly támadások kereszttüzébe kerül. Ugyanakkor jól látszik az is - mondta az elemző -, hogy Tusk érzi, az uniós polgárok véleménye ellentétes a brüsszeli állásponttal a kötelező kvóta ügyében.