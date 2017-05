A migránsokkal szemben elkövetett rendőri erőszak miatt vizsgálódnak

A horvát rendőrök rendszeresen erőszakosan léptek fel migránsokkal szemben, és bántalmazták is őket - állítja az Are You Syrious? és az Üdvözöljük elnevezésű horvát civil szervezet jelentésében, amelyet hétfőn ismertetett Zágrábban. A rendőrség vizsgálja a vádakat.A civil szervezetek a menekültek elmondása alapján arra a következtetésre jutottak, hogy gyakori és folyamatos rendőri erőszakos fellépésről van szó a horvát-szerb határon, ami veszélyezteti a menekültek biztonságát és egészségét. "Az erőszak nem szűnt meg, a megvert és kitoloncolt menekültek száma pedig egyre nő" - figyelmeztettek. Az aktivisták nem először hívták fel a figyelmet a szerintük létező rendőri túlkapásokra.

Zoran Niceno, a határőrség vezetője sajtótájékoztatóján elmondta: humanitárius szervezetek időről időre azzal vádolják a horvát rendőröket, hogy erőszakosan lépnek fel a migránsokkal szemben, de ezeket az információknak nehéz utána járni, mert nem ismert az állítólag bántalmazott illegális határsértők identitása, a helyszín, az idő és a sérülések jellege. Hozzátette: a migránsok a szóban forgó bántalmazásokról nem tettek feljelentést a szerb hatóságoknál sem.Bejelentette: függetlenül attól, hogy a civil szervezetek tesznek-e feljelentést a migránsok bántalmazása miatt vagy sem, a rendőrség ki fogja vizsgálni az ügyet."Nem akarjuk előre azt mondani, hogy valami megtörténtek vagy nem, ellenőrizzük fogjuk az információkat" - mondta, majd hozzátette: a civil szervezetektől azt kérték, állításaikat támasszák alá bizonyítékokkal.Mint mondta: sem a belügyminisztérium, sem a rendőrség nem adott arra vonatkozó utasítást, hogy a migránsokkal szemben erőszakosan kell fellépni. "Hogy voltak-e szabálytalanságok és hatalommal való visszaélések, kiderítik majd a vizsgálatok" – hangsúlyozta.Az utóbbi közel másfél évben több mint egymillió illegális bevándorló érkezett Nyugat-Európába az ellenőrizetlen migránsáradattal. Tavaly márciusban azonban a nyugat-balkáni útvonalon található országok fokozatosan lezárták határaikat a migránsok előtt. Macedónia, Szerbia, Horvátország és Szlovénia is csak azokat engedi be, akik a jogszabályoknak megfelelően útlevéllel és vízummal rendelkeznek, vagy ott akarnak menedéket kérni. Horvátországban 2015 szeptembere óta csaknem 700 ezer illegális bevándorlót vettek nyilvántartásba, de az országba belépő migránsok száma azóta a töredékére csökkent.A belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint az év első négy hónapjában a horvát hatóságok 1113 közel-keleti bevándorlót tartóztattak fel a határokon, közülük 180-an kértek menekültstátuszt Horvátországban.