Vihar csapott le Győrre - Fa dőlt autókra Adyvárosban - fotók, videó

A katasztrófavédelem illetékesétől kapott tájékoztatás szerint a délután a hirtelen jött vihar ágakat tört le a Kodály utcában, ahol azok három parkoló autóra estek, az Ifjúság körúton pedig több ág az útra szakadt. Győrújbaráton a Fő utcán egy fa a villanyvezetékre dőlt. A tűzoltók mindegyik helyütt elhárították az akadályt.Csütörtökön a napsütés mellett gomoly-, illetve fátyolfelhőre is számíthatunk. Szórványosan - legkisebb eséllyel az északkeleti megyékben - alakulhat ki zápor, zivatar. Éjszaka változóan felhős lesz az ég, elszórtan alakul ki zápor, zivatar. Pénteken a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, majd délutántól északnyugaton már sok lesz a felhő. Délelőtt helyenként, a déli óráktól északnyugaton, északon többfelé, másutt néhol valószínű zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél megélénkül, pénteken helyenként meg is erősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak.A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 29 és 34 fok között várható.