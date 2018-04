Könnygázpuska sült el egy elsős kezében Győrben a rendőrségi bemutatón - Négy diákot kórházba vittek

Az eset a Készenléti Rendőrség győri épületében történt. Nyolcvan kisgyereket fogadtak szombaton. Fotó: Kisalföld-archív

Információnk szerint ez a típus a rendszeresített a Készenléti Rendőrségnél.

A hír jó részével kezdjük: mind a négyüket még aznap hazaengedték a Petz-kórház sürgősségi osztályáról. Hármuknak maga a könnygáz okozott kisebb rosszullétet; a negyedik társuk karján keletkezett sebet azonban – mivel eltalálta a könnygázpatron – össze kellett varrni.Pályaorientációs napokat minden iskolában tartanak, rendőrségi bemutatókon sokan megfordultak már. Mivel az adott iskola nem tehet semmiről, így őket nem is nevesítjük.Az elsősöket – mintegy nyolcvan gyereket – a szombati tanítási napon pályaorientációs napra vitték el, a helyszín a Készenléti Rendőrség győri központja volt. A készenlétisek ezúttal is bemutatták a munkájukat és szemléltettek is néhány eszközt, amikkel dolgoznak. A felszerelés mellett nyilván a könnygáz használata is szóba került, s ha jól sejtjük, a patron és a kilövő így kerülhetett a gyerekek közelébe.Vége volt az előadásnak, a többség már az előadótermen kívül volt, amikor – úgy tudjuk – az egyik kisdiák az osztálytársának odaadta a szabadon hagyott patront, az pedig betöltötte a kilövőbe. Mikor elsült, nagy riadalom támadt, főleg akkor, amikor meglátták, hogy egy harmadik gyerek keze vérzik. Isteni szerencse, hogy „csak" a kezét érte a patron, ne akarjuk elképzelni, mi történik, ha máshol találja el. Illetve azt, ha tele van még a terem.Ahogy a cikk elején írtuk, a mentők négy kisgyereket szállítottak kórházba, ketten a sürgősségi osztályon való felvételkor már jobban voltak, kettőt pedig a szülők később hazavihettek. Hárman hétfőn iskolába mentek – köztük az is, aki a legsúlyosabban (a karján) sérült.A rendőrséget természetesen kerestük az eset kapcsán. Kérdéseinket a megyei rendőr-főkapitányság sajtóosztálya „hatásköri illetékesség hiányában" továbbította az ORFK Kommunikációs Szolgálatához. Onnan a Győri Járási és Nyomozó Ügyészséghez irányítottak minket, majd annak fővárosi sajtóosztályához. Itt végre célba értünk.Dr. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség katonai ügyésze, helyettes szóvivője az alábbit közölte:

„2018. április 21-én a Készenléti Rendőrség győri épületében tartott rendőrségi bemutatón történt baleset miatt – amelyben a rendelkezésre álló adatok szerint egy gyermek könnyebb sérülést szenvedett – a Központi Nyomozó Főügyészség Győri Regionális Osztálya foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt nyomozást rendelt el hétfőn. (...) A nyomozás határideje 2018. június 21. Egyéb adatot a nyomozás érdekeire tekintettel jelenleg nem kívánunk közölni."