Itthon is vannak elegáns gazdagok: Töltéstaván nézelődtünk, egy 54,9 milliós luxus házban...

Ár: 54.900.000 Ft

Ház típusa: Családi ház

Alapterület: 176 nm

Telekterület: 1021 nm

Szobák száma: 4

Félszobák száma: 1

Ingatlan állapota: Újszerű

Fűtés típusa: Gázfűtés

Győr-Moson-Sopron megye Töltéstava település csendes zsákutcájában Győrtől és az Ipari parktól egyaránt 7 km-re, 2016-ban épült, A+ energiabesorolású, 176 nm-es luxus családi ház 1021 nm-es telken eladó. 4 egész +1 fél szoba, konyha-étkező, 2 fürdőszoba, kamra, WC, garázs és egy 26 nm-es hangulatos fedett terasz nagycsaládosok számára is kényelmet biztosít. A gyerekszobák galériája ötletesen használható ágynak, játéktérnek vagy gardróbnak is. A tágas nappali keleti és nyugati irányból is kap fényt így egész nap kellemesen világos. A fűtés gázkazánnal történik, a radiátorok és a padlófűtés jó összehangolása és a külső szigetelés is energiatakarékossá teszi. A nyári meleget klíma enyhíti. A jó minőségű nyílászárók redőnnyel, szúnyoghálóval és pliszé árnyékolóval felszereltek. Az udvar parkosított, a locsolást öntözőrendszer és fúrt kút segíti. A kertben található fedett medence és grillsütő is. Modern otthon, egyszerű, letisztult, jól kihasználható terek a házon belül és kívül is. A településen óvoda, iskola, posta, üzletek, élelmiszerbolt is van. A tömegközlekedése jó, Győr helyközi és Audi járatokkal is könnyen elérhető. Az autópálya felhajtó 5 perc alatt elérhető. Folyamatosan fejlődő település,jó a közbiztonság és a lakóközösség is.