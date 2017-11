Hárman vehettek át megyei Prima díjat - fotók

Az elismerés története



A Prima Primissima díjat 2003-ban alapították. A kezdeményezés sikert aratott, a vállalkozói szféra felismerte a példaképállítás fontosságát, s 2005-től az ország megyéi is csatlakoztak, megszülettek a területi Prima díjak. Mára az ország minden pontján önálló elismerésben részesülhetnek a megyéklegjobbjai.

A volt győri zsinagógában tartott rendezvényen a magyar tudomány kategóriában dr. Földesi Pétert, a Széchenyi István Egyetem rektorát ismerték el.„Az egyetemeknek van társadalmi felelősségvállalásuk, küldetésük, ami miatt nem lehet mindent tisztán üzleti alapon csinálni. Olyan egyensúlyt kell megteremteni, hogy meglegyen a finanszírozás, meglegyenek a társadalmi feladatok is, és hogy az új generáció – azonkívül, hogy kiváló szakember lesz – szemléletmódot, értékrendet, világképet kapjon tőlünk. Szép feladat ezt megvalósítani" – mondta el a díj kapcsán a rektor.A magyar zeneművészet kategóriában Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus Zenekar művészeti vezetője érdemelte ki az elismerést. Ő a Kisalföldnek arról beszélt, hogy a zenekar korábban sem volt rossz, de most egészen más régiókhoz tartozik, amit világnagyságok is elismertek. „A rendkívül szigorú Kocsis Zoltán egyszer azt mondta, hogy a zenekar egy év alatt háromszáz-négyszáz százalékot fejlődött. Kobayashi Ken-Ichiro a pécsi karmesterversenyen hangosan bravózott nekünk. Gilbert Varga azzal hívott fel, jobbak vagyunk, mint a philadelphiai zenekar" – sorolta.A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Szabó Szilvia, a csornai Starlight Dance SE alapítója kapta a Prima díjat. „Amikor tíz éve megalapítottam a tánciskolámat, az volt a célom, hogy segítséget nyújtsak azoknak a gyerekeknek, akiknek nincs lehetőségük messzebbre utazni táncolni tanulni. Ma már 120 tagja van az egyesületnek, négytől 25 éves korig különböző csoportokban. Diákjaimmal sokféle stílust próbálok megismertetni, a klasszikusbalett-alapoktól a hiphopon át a musicaltáncokig" – fejtette ki.Az eseményen a megyei „Év vállalkozója" okleveleket is átadták. Ilyet idén Szemán Sándor, a Szemtech Kft. ügyvezetője, Nagy Péter, a Grana Kft. ügyvezetője, Bárkovics János, a Bárkovics Kft. ügyvezetője, dr. Bódi Csaba, a Hipp Kft. ügyvezetője és Varga Szabolcs, a Varga és Társa Kft. tulajdonos-ügyvezetője kapott. A gálán bejelentették azt is, hogy decemberben Budapesten, az országos Prima Primissima-gála napján „Országos év vállalkozója" oklevelet kap Győr-Moson-Sopron megyéből ifj. Borsodi László, a Borsodi Műhely Kft. ügyvezetője és Jankovits István, a Jankovits Engineering Kft. ügyvezetője.