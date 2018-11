Fákat ültettek Marcalvárosban a képviselők és Borkai Zsolt - fotók

Rekord mennyiségű facsemete és cserje került 2017-ben Győr közterületeire, ám ebben az évben még erre is sikerül „rátenni egy lapáttal": a város önkormányzatának kezdeményezésére a Győr-Szol Zrt. idén 1125 fát, 308 cserjét és 365 évelő növényt ültet el a Győrben, két helyszínen pedig a korábban meghirdetett programnak megfelelően újabb kiserdőt alakítanak ki.Az elmúlt év hagyományának megfelelően Borkai Zsolt polgármester a város alpolgármesterei valamint az önkormányzat egyéni választókerületi képviselői társaságában ültetett el facsemetéket Marcalvárosban, ezzel is demonstrálva és megerősítve a városvezetésnek a fásítási program melletti elkötelezettségét.Borkai Zsolt polgármester elmondta, hogy az idei faültetési kampány szimbolikus indítására a Bakonyi (volt 821-es) úttal párhuzamosan, a Mónus Illés utca és Lajta utca közötti területen került sor. Itt összesen 76 facsemete kapott helyet, 36 perzsafából (Parrotia persica 'Tűzmadár') álló új fasort telepítettek, míg a többi növénnyel a már meglévő két fasor hiányait pótolták. Az úttesthez közelebb eső, külső fasor 58 hársfája további 10 oszlopos kislevelű hárssal, a belső kőris fasor 47 egyede pedig 28 magas kőrissel egészült ki. A területen található játszótér mellé is ültettek két hárscsemetét.A marcalvárosihoz hasonló kiserdő alakul majd ki ebben a szezonban a Szauter út és Jereváni út csomópontjában összesen 32 fa – 12 oszlopos kislevelű hárs és 20 keskenylevelű kőris – telepítésével. A kiserdő-telepítéseken túl fennmaradó 1017 ültetésre váró fából 469 a határozati fakivágások pótlásait szolgálja, 548 pedig lakossági és képviselői kéréseket figyelembe véve kerül a közterületekre.A fatelepítés az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi városrészt érinti. Ménfőcsanak 69, Marcalváros I. 55 (a Bakonyi úti 76 darabon felül), Gyirmót 45, Marcalváros II. 53, Kismegyer 25, Nádorváros 130, a Belváros 69, Bácsa-Sárás 133, Révfalu 36, Szabadhegy 115, Adyváros 61 (a Szauter úti 32 darabon felül), Győrszentiván 86, Sziget-Újváros-Pinnyéd 69, Gyárváros-Likócs 56 facsemetével lesz gazdagabb. Ezt egészíti ki a 308 cserje és 365 évelő növény ültetése. Ezen kívül jó néhány egyed kerül a közparkokba, terekre, illetve a Győr-Szol Zrt. kezelésében lévő temetőkbe.Az ültetésre kiválasztott növényfajok között idén is főként a keskeny, szűk utcákban és a légvezetékekkel határolt területeken is ültethető fajok domináltak, például a gömbkőris, gömbakác, gömbmeggy, oszlopos juhar, oszlopos gyertyán, oszlopos csörgőfa. Emellett persze a nagyobb terek és parkok zöldterületeire olyan terebélyesebb lombkoronájú parkfák is kerülnek, mint a magas és virágos kőris, az ostorfa, a júdásfa, a gesztenye és a különböző juhar fajok.A frissen ültetett fák karójára idén is egy szalag kerül a „A jövőért ültetjük!" felirattal, így az egész városban jól nyomon követhető lesz, hol találhatóak a frissen ültetett fák. – mondta el Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős alpolgármester. Hozzátette azt is, hogy idén a lakosságnak egy új akció keretében közel 5000 db palántát és virágot osztottak ki a saját környezetük szépítésére, s csütörtökön adták át a "Virágos városunk Győr" környezetszépítő pályázat díjait is, amelyre nagyon sokan jelentkeztek, és ezáltal is szépítették a várost. A város zöldterületei pedig tovább fejlődtek, hiszen automata öntözőrendszer került – a már jó néhány meglévő mellett – a Duna rakpartra a Jedlik-híd és a Kossuth-híd közé, továbbá a Barátság Parkba és a Szent István úti sávelválasztóba. Folytatódott a körforgalmak megújítása és virágosítása például a Kálóczy téren az egyetemnél vagy a bácsai, úgynevezett EYOF-kockás körforgalomban, s hamarosan a Kuopio park melletti csomópont is megszépül. A körforgalmak virágosításának programját jövőre is folytatni szeretnék.A szolgáltató továbbra is nagy hangsúlyt helyez a növények jelentette balesetveszély elhárítására. Folyamatosan figyelik az egyedek állapotát, a száraz, sérült lombkoronát karban tartják, ahol szükséges, a beteg, veszélyt jelentő fákat kivágják. A beteg növények azonosítása minden esetben külsős szakértők bevonásával történik. Senkit sem kell emlékeztetni arra, korábban sajnos tragédiák is történtek a városban, amikor elöregedett fák dőltek békés járókelőkre, és autókban tettek kárt a többszöri viharok által kidőlt fák. Egyetlen emberélet rovására sem mehet, hogy ahol szükséges, a balesetveszélyes és elöregedett fákat ki kell vágni! Ahol szükséges fakivágás történik akár közterületen, akár felújításra szoruló járdák mentén, minden esetben megtörténik az állomány pótlása.