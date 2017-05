Gombakampányt indít az agrárkamara

Győrffy Balázs elmondta: Magyarországon az átlagos gombafogyasztás alacsony, 1,0-1,5 kilogramm évente, a magyar fogyasztók friss gombából kizárólag belföldi termesztésűt vesznek.



A kiváló magyar gombák keresettek a külpiacokon is - emelte ki az elnök. A Magyarországon megtermelt gomba jelentős részét, mintegy 60 százalékát exportálják. Hozzáfűzte: a tapasztalatok szerint hosszú távon csak azok a termékek lehetnek sikeresek külföldön, amelyeknek a belföldi fogyasztása is magas, ezért is tartják fontosnak a belföldön termesztett gomba fogyasztásának növelését. A magyarországi gombafogyasztást évente átlagosan 3 kilogrammra szeretnék belátható időn belül emelni - mondta a NAK elnöke.



Győrffy Balázs tájékoztatása szerint a júniusban zajló kampány nagyobb részben az edukációra helyezi a hangsúlyt, mert a szakemberek úgy látják, a magyar fogyasztók a gomba felhasználásával kapcsolatban viszonylag kevés információval rendelkeznek.



A NAK a gomba népszerűsítésébe ezúttal is bevonta a kiskereskedelmi áruházláncokat - az Auchant, a CBA-t, Lidlt, a Metrót, a Spart, a Tescót. Emellett, a fogyasztók hatékonyabb tájékoztatását segítve, a NAK létrehozott egy életmód témájú oldalt a legismertebb közösségi portálon (Facebook) Itthonról otthonra elnevezéssel.



Győrffy Balázs az MTI kérdésére elmondta: a magyar gombatermelés a 2000-es években 30-35 ezer tonnát tett ki, ez a mennyiség 2002-től csökkent, és 2008-2009-re 18 ezer tonnával elérte a mélypontot. 2015 óta már ismét mintegy 30 ezer tonna gombát termelnek Magyarországon. A belföldön megtermelt gomba 90 százaléka csiperke, 7-8 százaléka pedig laska.



Gombatermesztéssel az országban 18-20 nagyobb cég és 300-400 kisebb termelő foglalkozik. A gomba eladásából mintegy 70 százalék a friss gomba értékesítése. A termelés 50-60 százaléka az export, az import elenyésző, 1-2 ezer tonna.



Az ágazat 15-20 milliárd forint éves termelési értéket állít elő, ebben benne van a gombakomposzt is. Az ágazat mintegy 4500 embert foglalkoztat.



A NAK elnöke kitért arra, hogy a kamara, a tavalyihoz hasonlóképpen, a dinnye és az alma fogyasztását is ösztönzi promóciós kampánnyal, amelyeket áruházi kóstoltatásokkal szeretnének kiegészíteni. A dinnyekampányt júliusban, az almáét pedig október elején fogják lebonyolítani, igazodva a magyar termékek piacokon való megjelenéséhez. A kampányok időtartama várhatóan 3-4 hét lesz - mondta.