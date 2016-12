Buszozna szilveszterkor? Így közlekedhet Győrben és Sopronban az év utolsó napján + programok

A győri önkormányzat a Szilveszteri Városi Vigasságok résztvevőinek könnyebb közlekedését a menetrend szerinti helyi járatok 19 órai üzemzárását követően ingyenesen igénybe vehető éjszakai járatokkal segíti.901 RÉVAI MIKLÓS UTCA – DUNAKAPU TÉR – ÚJVÁROS – SZIGET – PINNYÉDRévai Miklós utcából: 20.00, 21.00, 22.00, 00.05, 01.30 órakorPinnyéd, Új sortól: 20.25, 21.25, 22.25, 00.30 órakor(továbbá a Széchenyi István Egyetemtől a Révai Miklós utcába indulnak csonkamenetek 22.43 és 22.57 órakor)906 RÉVAI MIKÓS UTCA – VÁROSRÉT – DUNAKAPU TÉR – SÁRÁS – KISBÁCSA – BÁCSA – RÉVFALU – DUNAKAPU TÉR – VÁROSRÉT – RÉVAI MIKLÓS UTCARévai Miklós utcából körjáratként: 20.00, 21.00, 22.00, 00.05, 01.30 órakorA 01.30 órai járat Bácsa felől csak a Körtöltés utca (AUDI-iskola) megállóhelyig közlekedik!(továbbá a Széchenyi István Egyetemtől a Révai Miklós utcába indulnak csonkamenetek 23.00 és 23.05 órakor)

907 EGYETEM – DUNAKAPU TÉR – JANCSIFALU – SZABADHEGY – KISMEGYERSzéchenyi István Egyetemtől: *20.00, 21.00, 22.00, *23.50, 01.35 órakor(* = az autóbusz a Révai Miklós utcából 19.52 illetve 23.42 órakor a 29-es vonalon közlekedik az egyetemhez)Kismegyer, Arató utca, Major utca megállóhelyről: 20.30, 21.30, 22.30, 00.20 órakor917 DUNAKAPU TÉR – ADYVÁROS – ZÖLD UTCA, SZŐNYI MÁRTON UTCADunakapu térről (alsó rakpartról): 20.00, 21.00, 22.00, 00.05, 01.35 órakorZöld utca, Szőnyi Márton utca megállóhelyről: 20.20, 21.20, 22.20, 00.25, 01.55 órakorA 01.55 órai járat a Zöld utca felől csak a Kodály Zoltán utca, Földes Gábor utca megállóhelyig közlekedik!922 DUNAKAPU TÉR – MARCALVÁROS – GYIRMÓT – MÉNFŐCSANAKDunakapu térről (alsó rakpartról): 20.00, 21.00, 22.00, 23.50, 01.35 órakorMénfőcsanak, Győri út, iskola megállóhelyről: 20.32, 21.32, 22.32, 00.22, 02.07 órakorA 02.07 órai járat Ménfőcsanak, iskola felől csak Ménfőcsanak, malom megállóhelyig közlekedik!(Az autóbusz Gyirmótra csak kifelé irányban tér be, ezért a Belvárosba utazók a Belváros felől érkező autóbuszra tudnak felszállni, és Ménfőcsanakon keresztülutazva tudnak bejutni a Belvárosba!)931 EGYETEM – DUNAKAPU TÉR – VÁROSRÉT – GYÁRVÁROS – LIKÓCS (AUDI GYÁR, 10-ES PORTA) – GYŐRSZENTIVÁN, KÁLMÁN IMRE ÚT – HOMOKSORSzéchenyi István Egyetemtől: *20.00, 21.00, 22.00, *23.50, 01.35 órakor(* = az autóbusz a Révai Miklós utcából 19.50 illetve 23.40 órakor a 29-es vonalon közlekedik az egyetemhez)Győrszentiván, Homoksor, Napos út megállóhelyről: 20.36, 21.36, 22.36, 00.26 órakor(Az autóbusz a Kálmán Imre útra csak kifelé irányban tér be, ezért a Belvárosba utazók a Belváros felől érkező autóbuszra tudnak felszállni, és a Homoksoron keresztülutazva tudnak bejutni a Belvárosba!)A fenti autóbuszjáratok díjmentesen vehetők igénybe. Részletes menetrend: www.enykk.hu 2016. december 31-én a várkerületi Mária szobornál a szilveszteri programok miatt útlezárás lesz! Az útlezárás a megszokott módon a Várkerület Árpád utcai szakaszától indul és az Ógabona térig tart, az Ikvahíd utcát is beleértve.Az útlezárás december 31-én 20 órától január 1., reggel 4 óráig tart.mA buszforgalom reggel 5 órakor indul.