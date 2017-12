Pesti Srácok: Simicska Lajos cégei több száz millió forintot engedtek el a Jobbiknak a plakátszerződésekben

Jobbik: hazudik és csúsztat a Fidesz hazugsággyára



A Jobbik szerint ismét hazudik és csúsztat a Fidesz "hazugsággyára", a pestisracok.hu, amely nyilvánosságra hozott két szerződést, amely a Jobbik és két gazdasági társaság között köttetett reklámberendezések adás-vételéről.



Az ellenzéki párt a hírre reagálva azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy a Fidesz szándékosan csúsztatva összemosta az Állami Számvevőszék által kiszabott 662 millió forintos bírság tényét a kampánycélra vásárolt reklámberendezések megvételével. Az ÁSZ jelentéstervezete szerint a Jobbik 2017. I. félévi plakátbérlései miatt szabott ki bírságot, a most nyilvánosságra hozott szerződés pedig 2017. szeptember hóban köttetett.



Közölték továbbá, hogy a reklámberendezések adás-vételéről szóló szerződésben szereplő ár csak az eszközök, a "vas" megvételéről szól, ehhez még két másik szerződés is társult, az egyik azon földterületek bérletéről, amelyeken az eszközök állnak, a másik pedig a plakátok kiragasztásáról és a reklámberendezések karbantartásáról.



Hangsúlyozták, a cikkben kiszámolt árak "köszönőviszonyban sincsenek a valósággal", hiszen lényeges és igen jelentős költségelemeket tudatlanságból, vagy szándékosan nem számoltak bele.



A pestisracok.hu cikkében azt írta, a Jobbiknak 27,5 millió forintot kell fizetnie a választásokig több mint ezer plakáthely tulajdonjogáért Simicska Lajos üzletember cégeinek. A lap szerint ez egyfajta "trükkös csalás", mivel a szerződésben rögzítették: amennyiben a vevő nyolc napon túli fizetési késedelembe esne, a reklámfelületek visszakerülnek Simicska Lajos cégeihez. Ez esetben a Jobbik 27,5 millió forintért több mint fél éven keresztül hirdethet több mint ezer plakáthelyen. Ez éves bérleti díjként is csekély összeg lenne, nemhogy vételárként - írták.

