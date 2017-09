Kósa: személyi ügyek, a kvóták és népesedési kérdések a velencei frakcióülésen

A velencei frakcióülésről a képviselőcsoport éléről leköszönő Kósa Lajos - a Modern városok programért felelős tárca nélküli miniszteri poszt várományosa - adott számot keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Tudatta: Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke előzetesen azt közölte, hogy Gulyás Gergelyt jelöli frakcióvezetőnek, őt pedig a parlament törvényalkotási bizottságának élén - egyben a parlamenti alelnöki székben - várhatóan Hende Csaba, a testület jelenlegi alelnöke, volt honvédelmi miniszter követi majd. Kósa Lajos honvédelmi és rendészeti bizottsági elnöki tisztségét Németh Szilárd kaphatja. A KDNP-nek pedig az igazságügyi bizottság élére kell jelölnie, az elhunyt Rubovszky György helyére.



Szerda délután Velencén munkacsoport- és kabinetüléseket, illetve KDNP-frakcióülést tartanak - tájékoztatott Kósa Lajos, jelezve, hogy a közös plenáris munka szerda este kezdődik Orbán Viktor előadásával, és szó lesz egyebek mellett a kötelező betelepítési kvóták és a migránsválság kérdéséről.



Csütörtökön az összes minisztert, illetve helyettesét meghallgatják a kormánypárti képviselők. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például a kvótaper, illetve a kötelező kvóták miatti kötelezettségszegési eljárás ügyében, Pintér Sándor belügyminiszter belbiztonsági kérdésekben ad tájékoztatást - különös tekintettel a fekete-tengeri migrációs útvonal megélénkülésére -, Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter pedig a frakció és a kormány előtt álló feladatokról számol be. A többi kormánytag arról tart majd előadást, melyek a 2010 óta elért legfontosabb eredmények - ismertette a frakcióvezető.



A zárónapon, pénteken népesedéspolitikai-családvédelmi előadások lesznek Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára vezetésével.



A parlament előtt fekvő kormánypárti törvényjavaslatok közül Kósa Lajos kiemelte a gyermekek fokozottabb védelmét szolgáló előterjesztést, amelynek lényege, hogy ha valakit jogerősen elítélnek pedofil bűncselekményért, akkor a bíróságnak kötelező eltiltania őt gyermekekkel való foglalkozástól.



A nyugdíjas szövetkezeteket érintő változás lehet, hogy illetékmentességet kaphatnak a cégbírósági eljárás során. Azok a szövetkezetek pedig, amelyek már befizették, visszakapják a 100 ezer forintos illetéket. Azt is rögzítenék, hogy a kormány rendeletben határozhatja meg a nyugdíjas szövetkezeteknek a minimális szolgáltatási díjat - fejtette ki Kósa Lajos.



Emellett az év végéig kitolhatják a településképi kézikönyvek elfogadásának határidejét; a jelenlegi járási tagoltság helyett megyei szinthez igazítanák a közjegyzők illetékességi területét; 80 méter mélységig sem engedély-, sem bejelentési kötelezettség nem lesz a fúrt kutak esetében; Csongrád megye neve pedig Csongrád-Csanádra változhat - ismertette a Fidesz, illetve a kormány Ház előtt lévő indítványainak tartalmát.



Kitért az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosítását szabályozó törvényjavaslatra is, amelyről, miután megérkezett az előzetes uniós engedély, szintén Velencén tárgyalnak majd. Az előzetes álláspont az, hogy érdemes végigvinni az előterjesztést, figyelve arra az uniós megjegyzésre, hogy a javaslat nem adhat alapot kereskedelmi diszkriminációra - közölte.



Azzal kapcsolatban, hogy Angela Merkel német kancellár szerint elfogadhatatlan a kvótaperben született európai bírósági döntés semmibe vétele, a fideszes politikus azt mondta: ha Angela Merkel egyenlő mércével mér, akkor "szeretnénk, ha Merkel azokat az országokat is éppúgy macerálná, amelyek nem hajtották végre a kötelező kvótákról szóló döntést. Nem pereltek, nem szóltak egy szót sem, csak sunnyogva nem hajtották végre".



Kósa Lajos kijelentette: Magyarország betartja az unió rendelkezéseit, és ha jogvitája van az Európai Bizottsággal vagy bármely uniós szervezettel, akkor a rendelkezésére álló jogi eljárási kereteket kihasználva védi meg az álláspontját. "De a végén a döntéseket végrehajtjuk, mert ragaszkodunk a jogszerűséghez" - mondta, hozzátéve ugyanakkor, hogy a Magyarország ellen zajló kötelezettségszegési eljárásban rendkívül sok a homályos kérdés, ezért nem gondolja, hogy Magyarországra ne tudná megvédeni magát.



A Modern városok programról szólva - amelyért a közeljövőben tárca nélküli miniszterként felel majd - a politikus úgy fogalmazott: ez az ország legfontosabb fejlesztési programja, a sikere közös érdek. Jelenleg azonban ennek a 3480 milliárd forintos programnak problémája, hogy egyszerre van több felelőse, ezért "kifejezetten lehet segíteni ezen a programon, ha valaki egy kézbe fogja" - mondta, megjegyezve, hogy több mint 1500 milliárd forintnyi forrást már lehívtak, illetve felhasználtak.