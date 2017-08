Kétszer több határátkelőhöz juthatunk el autópályán 2022-re

Új lendületet kap a hazai közúthálózat fejlesztése, a beruházások része az országhatárokig vezető gyorsforgalmi útszakaszok kiépítése is. A közelmúltban a kormány kilencszáz kilométernyi gyorsforgalmi szakasz megépítéséről döntött, ezekkel együtt a közúthálózatra 2022-ig 2500 milliárd forintot költ az ország.



A napilap érdeklődésére a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közölte, az elmúlt húsz évben hat gyorsforgalmi határátlépési pont létesült, ezek száma 2022-ig megduplázódhat. Magyarországon elsőként 1996-ban az M1-es autópálya épült ki az országhatárig, Hegyeshalomban létesülhetett új átkelő. Jelenleg Ausztria mellett további öt országhatáron - Szlovákia (M15), Románia (M43), Szerbia (M5), Horvátország (M7) és Szlovénia (M70) - rendelkezünk olyan határmetszésponttal, ahová már autópálya vezet.



Gyorsforgalmi utak ugyanakkor jelenleg is épülnek az országhatárig. Mint azt a szakminisztérium közölte, az M4-es Berettyóújfalutól Nagykerekiig épülő mintegy harminc kilométeres szakasza 2020 elejére készül el.



Az M35 párhuzamosan zajló meghosszabbításával magyar oldalon létrejön a Debrecen-Nagyvárad gyorsforgalmi összeköttetés. Erdélyből így az M4-M35-M3 útvonalon minden korábbinál gyorsabban megközelíthetővé válik Budapest és Nyugat-Európa.



Kassa irányába az M30-as Tornyosnémeti és országhatár közötti szakasz az év végére készül el, innen Miskolcig pedig jövőre kezdődik a kétszer kétsávos út építése. A beruházásokkal az egymilliós lélekszámú Miskolc-Kassa eurórégió közlekedési helyzete javul jelentősen. Ha megépül az M4-es, az M30-as és az M35-ös, a Lengyelország, Szlovákia és Magyarország keleti régióit egymással és a tengeri kikötőkkel összekötő Via Carpatia útvonal hazai gyorsforgalmi szakaszai hiánytalanul rendelkezésre állnak - hangsúlyozta a minisztérium.



Ausztria irányába az M8 és M85 határ menti szakasza épül meg. Horvátország felé egy kicsit bonyolult a helyzet, ugyanis az M6 Bóly-országhatár közötti szakaszának megépítését az Európai Unió is támogatja, de még nincs környezetvédelmi engedély. A beruházás tervezett költsége nettó hatvanmilliárd forint, a kivitelezés a tervezett ütemezés szerint 2020 második felében fejeződhet be.



Az M3 gyorsforgalmi út Vásárosnamény-Beregdaróc (országhatár) közötti szakaszának előkészítési munkálatai jelenleg zajlanak. A jelenlegi elképzelések szerint a 2x1 sávos, autópályává fejleszthető út építése 2021 elején kezdődhet.



Az M2 gyorsforgalmi út Budapest és Vác között már épül, a kivitelezés tervezett költsége nettó 39,3 milliárd forint, a forgalomba helyezés 2019 nyarán várható. A mintegy ötven kilométeres Vác-Hont (országhatár) szakasz esetében az előkészítés folyik. Itt a problémák leginkább anyagi természetűek lehetnek, ugyanis a nehéz domborzati viszonyok miatt ennek az útnak a megépítése a lap információi szerint legkevesebb 450 milliárd forintba kerülne.



Az M15 és M70 négysávúsítása még az idén megkezdődik, az M1-Rajka országhatárszakasz nettó 21 milliárd forintból 2019 végéig, a Letenye-Tornyiszentmiklós szakasz pedig szintén 2019 negyedik negyedévében megépül - ismerteti a Magyar Hírlap.