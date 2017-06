Készüljön hosszú ügyintézésre a Postán, ha csekket akar befizetni - Főleg ha rosszul értelmezik a rendeletet

MTI Fotó: Kollányi Péter

Várhatóan nem fog segíteni a postai ügyintézésen a kötelezőnek mondott adatszolgáltatás, ami június 26-tól lépett életbe.Ez konkrétan annyit jelent, hogy egy csekk befizetéséhez is a postai dolgozó elkéri a személyes adatainkat, akár az azonosításunkra szolgáló okmányainkat (személyi, lakcímkártya) is, és a két szép kezével ezeket az adatokat ráírja a csekkekre a pénzmosás elleni törvényre hivatkozva - számolt be a lap munkatársával történt procedúráról a napi.hu

A dolgozó arra hivatkozott, hogy a csekkeket csak akkor tudják elküldeni, ha ezeket az adatokat a feladó megadja -számolt be a lap munkatársa. Szavai szerint az új postai előírások ma (június 26-án) léptek életbe, azon módosítások alapján, amelyeket az EU 2015/847-es cikkelye, illetve a törvény ír elő - írják.De inkább az történhetett, hogy egy hivatalvezető értette félre a szabályozást, ezzel pluszmunkát okozva az alkalmazottaknak, arról nem beszélve, hogy feltehetően még a az ügyfelek haragját is nekik - mármint az ablak mögött ülő postáskisasszonyoknak - kellett benyelniük.Íme a törvény aminek köszönhetően " tovább emelkedik" a szolgáltatás színvonala - feltéve, ha nem tudják értelmezni sem a leírtakat: 2017. évi LIII. törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a büntetendő cselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.Ennek a törvénynek a 3. cikk 6. § (1) azt mondja ki, hogy a szolgáltató az ügyfél-átvilágítást köteles alkalmaznib) aösszegű ügyleti megbízás teljesítésekor;d) háromszázezer forintot meghaladó összegű, a Rendelet 3. cikk 9. pontjában meghatározott pénzátutalásnak minősülő ügyleti megbízás teljesítésekor.Valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/847 (2015. máj. 20.) Rendelete (továbbiakban: Rendelet) szerint a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása és a pénzmosás megelőzése érdekében a fizetési szolgáltatók kötelesek biztosítani, hogy a pénzátutalások teljes körűen nyomon követhetők legyenek, így a pénzátutalásokat a Fizető félre és a Kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék, továbbá a pénzeszközök átutalása előtt kötelesek a Fizető fél adatainak valódiságát ellenőrizni.Ennek a rendeletnek tesz eleget a Magyar Posta a június 26-án Hirdetményében közölt szabályozással.Ez valóban kötelezővé teszi a feladó azonosítását összeghatártól függetlenül, ám van kivétel. Az M és az FM jelzésű csekkek esetében nem kell azonosítani a befizetőt 300 ezer forintig. A közüzemi számlák pedig az FM (feltételesen mentes) kategóriába tartoznak.Tehát elég egy egyszerű értelmezésbeli hiba és máris több száz ember életét sikerül megkeseríteni feleslegesen.