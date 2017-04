Egy Volvo 9900 Buszt fog vezetni Talmácsi Gábor - Bárki beülhet mögé

A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary) szervezésében, április 26-án szerdán kerül sor az V. Jubileumi BUSEXPO-ra, ahol az ország legkorszerűbb közlekedésbiztonsági pályáján, közel 6000 négyzetméteren, számtalan debütáló modellel várják az érdeklődőket a kiállítók.



Az idén rekordszámú kiállított jármű között itt mutatkozik be a Bova FDD2 emeletes távolsági óriásbusza, vagy magyar részről a Credo Econell 13 City nyújtott, alacsonypadlós, tesztelés alatt álló városi modellje, de erős felhozatalra számít a szervező a török gyártói oldal részéről is.



A BUSEXPO-val egybekötött XXIII. Országos Személyszállítási Szakmai Konferencián a magyar buszgyártás jövőjéről ad majd elő Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára.



Az eseményen a Shell kenőanyagok nagykövete, Talmácsi Gábor világbajnok gyorsaságimotor-versenyző 11.00 órakor a Volvo 9900 háromtengelyes turistabuszát fogja vezetni a próbapályán, az érdeklődők pedig beülhetnek mellé egy körre.



Külön érdekesség, hogy Keszthelyi Vivien női gyorsasági autóversenyző is részt vesz az eseményen.

Vivien – Az Audi Sport Racing Academy egyetlen magyar és legfiatalabb tagja a helyszínen 14.30 órakor teszteli azt a nagyközönségnek elsőként bemutatott, három tengelyes NEOPLAN Tourliner prémium kategóriás turista autóbuszt, amelynek világpremierje tavaly ősszel volt.





Helyszín: drivingcamp Hungary, H-2072 Zsámbék, Drivingcamp út 1.