A 2022-es nyolc állomásos beevezés-sorozat hazánk egyik legtisztább és legnyugodtabb folyóján rajtol május 7-én. A Mosoni-Duna a kezdő vízitúrázók számára is ajánlott vízfelület, amely kanyarulataival, valamint erdőkkel és nádasokkal borított partszakaszaival, csodálatos látványt biztosít. A Duna egyik legjelentősebb mellékága idén is csatlakozik a Hazai Vizeken sorozathoz.

„Több különlegessége is lesz a szezonnyitó beevezésnek. – mondta Vida Gergely, a Hazai Vizeken főszervezője. – Egyrészt az egész sorozatban csak itt lehet négy különböző hosszúságú táv közül is választania az indulóknak, amelyek ráadásul négy különböző településről rajtolnak. Másrészt a leghosszabb 75 kilométeres futam a Hazai Vizeken történetének eddigi leghosszabb távja lesz.”

Fontos, hogy a rajtokat nem egy helyszínről indítják majd. A legrövidebb nyolc kilométeres táv Győrzámolytól, a 16 kilométeres futam Dunaszegről, a 45 kilométeres Kimléről, a 75 kilométeres pedig Mosonmagyaróvárról indul, a cél azonban minden esetben a győri Aranypart lesz. Kajakkal, kenuval egyesben, csapatban, vagy akár SUP-pal is lehet nevezni, az pedig garantált, hogy senki sem fog üres kézzel távozni.

„Fontos kiemelni, hogy ez nem elsősorban egy verseny, a célunk, hogy mindenki jól érezze magát, és egy aktív szombat délelőttöt töltsön el családjával, barátaival. Minden célba érő versenyzőnek befutóérem kerül a nyakába, a kategóriánkénti és távonkénti első három helyezett pedig kupát is kap. A beevezés után mindenkit meginvitálunk egy finom ebédre, illetve a tavalyi évhez hasonlóan a szerencsekerekünket is meg lehet pörgetni Hazai Vizeken tárgynyereményekért.” – avatott be a részletekbe Vida Gergely.

Nevezni az esemény hivatalos oldalán lehet csütörtök este 20 óráig, ahol a beevezéssel kapcsolatos bővebb információk is megtalálhatók