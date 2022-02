Győr és a környező 33 – Mindszentpusztával 34 – település élete, fejlődése szorosan összefügg. Míg a városból egyre többen költöznek ki, Győr régióközponti státusza egyre erősebb lesz. Ezt a kettősséget kell hogy tükrözzék a fejlesztések is, amelyeket a térség országgyűlési képviselője, Kara Ákos igyekszik mindenki megelégedésére koordinálni.

– Ez volt a harmadik képviselői ciklusa. Mennyiben volt más így, a koronavírus-járvány árnyékában, mint az előzők?

– Először is köszönöm az itt élőknek, hogy már három cikluson át képviselhettem őket a Magyar Országgyűlésben. Sok évvel ezelőtt már az általam nagyra tartott dr. Medgyasszay László képviselő mellett „inaskodtam”, vagyis régóta járom a településeket, sokat beszélgetek az emberekkel. Jól ismerem Győrt és az egész vidékünket. Sok közösségi fejlesztést kezdeményezek, felkarolom azokat a fontos szakmai, közösségi elképzeléseket is, amelyek az itt élő emberek mindennapjait segítik. Sokak közös munkájával minden település rengeteget fejlődött a térségünkben, Győrtől a legkisebb településig az elmúlt időszakban.

– Mint minden ember életében, úgy nekem is, személyesen és az országgyűlési képviselői munkában is, egy új helyzetet jelentett a pandémia. A legfontosabb az volt, hogy a számomra nagyon sokat jelentő rendszeres és személyes kapcsolattartás a választókkal megmaradhasson. Bevezettem a telefonos fogadóórákat, ami szerencsére népszerűvé vált. Amióta van oltás, minden szabály betartása mellett újra tartok személyes találkozókat, ott lehetek a települések életének fontos eseményein, rendezvényeken, amikor kötetlenebbül tudok beszélgetni az emberekkel. Aki csak az internet világában keres kapcsolatot a választókkal, szerintem az nem tudja elvégezni a képviselői munkának a legfontosabb feladatait.

Új utakon gyorsul a fejlődés

– Ha már térségfejlesztések, tudom, hogy nehéz lenne valamennyit felsorolni, de tekintsünk vissza, melyek voltak a legfontosabbak?

– Valóban nagyon sok fejlesztés, beruházás, felújítás megvalósulhatott. Egy korábbi választási ígéretemmel kezdeném: kezdeményezésemre felújították a Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl utat és megépült a Győr–Pannonhalma kerékpárút is. De megújult a Győrújbarátra vezető, a Táp és Nyalka közötti, a Tarjánpuszta és a 82-es főút közötti út, belterületi utak Pér, Pannonhalma és Győrság településeken, és volt fontos állami útfelújítás is a térségben. Már készülnek az újabb útszakaszok felújítási tervei, így folytatni tudjuk a munkát. Épül a veszprémvarsányi körforgalom és a javaslatomra már most tavasszal megkezdődik Kisbér és Pápa irányában a varsányi körforgalomhoz kapcsolódó út felújítása is a romándi kereszteződésig, másik irányban pedig a megyehatárig. Készülnek a veszprémi út, a 82-es számú főút új győri bevezető szakaszának tervei is, amely sokat segíthet a győri közlekedésben. Szinte minden falu nyert kormányzati forrást önkormányzati út vagy járda felújítására.

– Épül az új, kétszer két sávos út Győr és Pápa között, amely jelenleg Magyarország egyik legnagyobb ilyen jellegű beruházása. Dr. Kovács Zoltán és Gyopáros Alpár képviselőtársaimmal közösen dolgoztunk azért, hogy megvalósulhasson ez a jelentős útfejlesztés, ami sokkal gyorsabb és biztonságosabb közlekedést tesz lehetővé. Nemcsak a győrieknek és a pápaiaknak lesz nagy segítség, hanem a környező települések lakóinak, így például gyömöreieknek, szerecsenyieknek, gyarmatiaknak, csikvándiaknak is. Újabb és újabb csomópont építése kerül látványos szakaszába, több helyen emelik be a helyükre a hídgerendákat.

Egészségügy és közlekedés

– Az utak állapota mellett a közösségi közlekedés ugyancsak szinte mindenkit érintő ügy. Különösen Győrben, amely mint régióközpont fontos a kistelepülésen élők életében is. Elégedett az eredménnyel?

– Ez az a terület, amely állandó fejlesztésre, javításra szorul, de a fejlődés már érzékelhető. Választási ígéretem volt az is, hogy mindent megteszek a közösségi közlekedés feltételeinek javítása érdekében Győrben, valamint a vidéki falvak és a megyeszékhely között. Ebben a kormányzati ciklusban először 17 korszerű szóló busz állt szolgálatba a városban, majd ezt követte 22 új, korszerű csuklós busz. Idén júniusban pedig 20 új és korszerű csuklós busz állt forgalomba Győr és a vidéki falvak között. A megyeszékhelyen megépült az új kórházi parkoló, felújították, fejlesztették a vásárcsarnokot is. Fejleszteni tudtuk Győr keleti bevezető útját az iparterület felé. Jelenleg is zajlik három másik fontos, városon belüli út fejlesztése, így az Ipar utca, a Reptéri út és a Tatai út fejlesztése. Az adyvárosi parkolási helyzeten javít majd az a fejlesztés, amely kormányzati támogatással valósul meg. Országgyűlési képviselőként sok minisztert és sok államtitkárt kerestem fel azért, hogy ebből a tervből is valóság legyen.

– De hogy ne csak a közlekedésről beszéljünk, térségünk községeiben a Magyar Falu Program és más kormányzati támogatások segítségével több száz fejlesztés valósult meg vagy zajlik ezekben a hetekben, hónapokban is. Kiemelt célunk volt, hogy az egészségügyi alapellátás feltételeit még a legkisebb településeken is javítani tudjuk. Az elmúlt években a választókerületünkben 25 olyan fejlesztés valósult meg, amely előrelépést hozott az egészségügyi területen vagy a védőnői szolgálatok működésében, ez fontos eredmény. A legfrissebb és legfontosabb hír az egészségügy terén a régió számára is, hogy megépül az új győri mentőállomás. Korábban már felkaroltam a mentők és a megyei kórház vezetésének azt a javaslatát, hogy épüljön városunkban egy új és korszerű mentőállomás a kórház közelében. Győr vezetői és Orbán Viktor miniszterelnök úr is támogatták a kezdeményezésemet, így kerülhetett be a Modern Városok Programba ez a projekt. A szükséges kormányzati döntések megszülettek, az anyagi forrást a kormány biztosítja. A tervek szerint 2023. július végére az építési munkák befejeződnek, a szükséges engedélyek beszerzése után, várhatóan jövő ősztől láthatnak el innét mentési feladatokat.

Kerékpárút és idegenforgalom

– A kerékpáros fejlesztések térségünkben különösen fontosak, hagyományosan sokan kerékpároznak, és a következő öt esztendőben jelentősen nőni fog a számuk. A már említett Győr–Nyúl–Écs–Pannonhalma kerékpárút egyszerre szolgál idegenforgalmi, szabadidős és hivatásforgalmi célokat, így mind a négy érintett településen segíti a bicikliseket az iskolába vagy a munkahelyre való eljutásban is. Örülök, hogy rövid idő alatt nagyon népszerű lett, és jó hír, hogy most épül Gönyű és Komárom között is – reményeink szerint ősszel már Győr és Komárom között végig lehet biztonságosan biciklizni. Újabb terveim és elképzeléseim is vannak, szeretném például, ha a következő időszakban megvalósulna a Ménfőcsanak–Tényő–Sokorópátka kerékpárút is. Köszönöm a sok véleményt, ötletet, felvetést. Talán az országban is egyedülálló módon, de a megyénkben mindenképp, hogy a bringásoknak külön szerveztem országgyűlési képviselői fogadóórát, amit nagyon pozitívan fogadtak.

– És ha már turizmus: különleges és egyedülálló lesz a már épülő új győri vízi élménypark, amelyért Simon Róbert Balázs képviselőtársam nagyon sokat tett. Ez nemcsak a győriek és a város környékén élők számára jelent egy magas színvonalú szórakozási lehetőséget, de egyúttal komoly idegenforgalmi vonzerő is lesz. Az idegenforgalom fellendülését Pannonhalmán egy új központ segíti, a városban és a főapátságban is olyan újabb olyan beruházások valósultak meg, amelyek tovább növelik a térség vonzerejét.

Az oktatás kiemelt terület

– Képviselői munkája mellett két területet miniszteri biztosként is felügyel.

– Az egyik a Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint-rehabilitációs projektje. A létesítmény munkálatai jól haladnak, ha minden a tervek szerint alakul, akkor márciusban megkezdhető a próbaüzem. A beruházásnak a kiemelten fontos árvízvédelmi jelentősége mellett szintén komoly hatása lesz az idegenforgalomra is.

– A másik miniszteri biztosi feladatom a Győr és térségének szakképzési fejlesztésével összefüggő koordinációs feladatok ellátása. Az a legfontosabb cél, hogy a fiatalok olyan tudást szerezhessenek az iskolákban, amivel el tudnak helyezkedni a munkaerőpiacon. A nagy múltú győri PÁGISZ iskola fejlesztése az első állomás abban a fejlesztési sorban, amelynek már készen állnak a tervei. Reményeim szerint hamarosan újabb fontos intézményi fejlesztéseket is tudunk indítani.

– A gyerekek életét, oktatását, nevelését segítő intézmények fejlesztése amúgy is a legfontosabb feladatok egyike. Az elmúlt időszakban Győrben számos bölcsőde és óvoda újulhatott meg, vidéken pedig több helyen új bölcsődék épültek. Korábban a kezdeményezésemre megújulhatott, bővülhetett a győri Insula Lutherana, ahol új iskolai épület és óvoda is épült. Szintén a kezdeményezésemre megújult a Szent-Györgyi-iskola és a Fekete István Általános Iskola, de volt fejlesztés a Révai-gimnáziumban, a Lukács-iskolában és a Jedlik-iskolában is. A Széchenyi István Egyetemen évek óta folyamatos intézményi fejlesztések zajlanak, nemrégiben készült el az új kollégium is. A jövő szempontjából kulcskérdés, hogy mennyire lesz meghatározó felsőoktatási szereplő. Az infrastrukturális oldalról a kormány nagyon sok lehetőséget biztosított az egyetem számára. Szintén az oktatáshoz kapcsolódik az a friss hír is, hogy Pannonhalmán éppen ma adjuk át az új tanuszodát, amely a kistérség iskolásai számára jelent új lehetőséget, hamarosan ide járhatnak úszni.

A fejlődés nem állhat meg

– Az áprilisi választáson ismét a választók bizalmát kéri. Milyen tervekkel vág neki siker esetén a negyedik ciklusának?

– Április 3-án sorsdöntő választásra kerül sor, nem is az én következő négy évem a fontos. Meg kell védenünk a jelenlegi kormány vívmányait, többek között a családtámogatásokat, a rezsicsökkentést, az otthon- teremtést támogató rendszert, a 13. havi nyugdíjat. Azt se felejtsük el, hogy a baloldali pártok, így a baloldali képviselőjelöltek Gyurcsány és Márki-Zay vezetésével beengednék Magyarországra a migránsokat, Győrbe is és a térségünk településeire is. Mi, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselői ezzel szemben megmutattuk, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot! Csak a tavalyi évben Győr lakosságának megfelelő, több mint 120 ezer migránst tartóztattak fel a déli határon a magyar rendőrök és katonák. A jövőben is megvédjük hazánkat, a magyar családokat, a magyar embereket.

– Ami engem illet, Győr és az egész térségünk fejlesztéséért és biztonságáért szeretnék dolgozni továbbra is. Nagyon sok, a mindennapi életet segítő közösségi fejlesztést tudtunk az elmúlt időszakban az itt élőkkel közösen megvalósítani. Rengeteg tervem van még, oktatási, egészségügyi fejlesztéseket, útfelújításokat, kerékpárút-építéseket, a falvakban szolgáltatási és jóléti fejlesztések megvalósítását szeretném elősegíteni. Sok feladatunk van még.