Ezen a hétvégén is sokan kilátogattak a Győri Állatmenhelyre, hogy néhány zacskó táppal, doboz konzervvel kedveskedjenek a lakóknak. A hét végére többtonnányi eledel gyűlt össze, érkeztek meleg pokrócok, kutya- és macskafekhelyek, házak, valamint többzsáknyi pellet a fűtőkazánokba. Hosszú sétákból és simogatásokból sem volt hiány. Nemcsak azért ez a legmunkásabb időszak a menhelyen, mert a hideg beköszöntével az állatok téliesített férőhelyéről is gondoskodni kell, hanem a szilveszter is számos kihívást tartogat a dolgozóknak. Sok állatot hoznak hozzájuk az ünnepek alatt is.