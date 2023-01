Változatos idővel, a meteorológiai jelenségek csatájával köszöntött be az újév: (2023) Győr-Moson-Sopron megyébe, azon belül is a Szigetközbe. Az újév napján a naplemente előtti órákban egy csata volt kibontakozóban az időjárási jelenségeket tekintve, amely a köd és a napsütés harcában nyilvánult meg. Az újév napján a délutáni órákban egy nagyobb kerékpározáson vettem részt a Szigetközben. Utam Ásványráróra vezetett, ahol érdekes jelenségnek lehettem szemtanúja. Természetesen ha kerékpárra ülök, akkor mindig magammal viszem a fényképezőgépemet is, hogy a Szigetköz csodáit megtudjam tekinteni. Ez meg is történt ugyanis ezúttal szintén meteorológiai jelenségeket csíptem el, méghozzá a köd és a napsütés harcát. A naplemente előtti utolsó órában a köd miatt kialakult rétegfelhőzet átmenetileg felszakadozott, amelynek köszönhetően előbújt a napkorong a naplemente előtti pillanatokban és ezt el is tudtam csípni, majd az idő előrehaladtával ahogy a nap már lenyugvóban volt a köd ismét terjeszkedni kezdett. Végül a köd és a napsütés harcából a köd került ki nyertesen