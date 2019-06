Elítéltek főznek és szolgálnak fel a Rómában nyílt börtönvendéglőben

Az elítéltek által üzemeltetett, nyilvános vendéglő nyílik a hírhedt római Rebibbia börtönben, ahol maffiózókat, terroristákat és más veszélyes bűnözőket tartanak fogva szigorú őrizet mellett.



Az Uccelli in gabbia (Madarak kalitkában) nevű étteremben a fogvatartottak készítik el az ételeket, ők is szolgálnak fel, de csak olyanok, akik csekélyebb súlyú bűncselekmény miatt kerültek rács mögé, és nem számítanak veszélyesnek. A felszolgált ételekhez használt alapanyagok egy részét is a börtönben állítják elő. A menüt hivatásos szakácsok állítják össze.



A La Repubblica című római lap csütörtöki cikke szerint a 80 férőhelyes börtönvendéglő egyelőre csak pénteki napokon és csak június-júliusban működik. Aki itt akar étkezni, annak legalább három napra előre kell helyet foglalnia, és okostelefont vagy kamerát nem vihet be.



Az éttermet a fegyintézet azon kertes részében alakították ki, ahol hozzátartozóikkal találkozhatnak az elítéltek. Az éttermet azonban a fogvatartottak családtagjai nem látogathatják, sem olyanok, akiket valamilyen okból nyilvántart a rendőrség.



A kezdeményezéssel lehetőséget akarunk adni az elítélteknek, hogy dolgozzanak, és fel akarjuk számolni azt az előítéletet is, hogy a bűnözők menthetetlenek - mondta Luciano Pantarotto, a börtönéttermet működtető Men at Work szociális szövetkezet elnöke.



A projektet a római önkormányzat is támogatja. Virginia Raggi főpolgármester tavaly már megkezdte az elítéltek bevonását a városi parkok gondozásába, amelyben maximálisan két évre elítélt és jó magaviseletű rabok vehetnek részt.



