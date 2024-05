Április végén számoltunk be arról, hogy május negyedikéig még biztosan letartóztatásban marad a volt győri rendőrkapitány, akit tavaly szeptember 1-jén vettek őrizetbe. Akkor azt is megtudtuk a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségtől, hogy a szigorúan titkosított nyomozás során már 18 személyt hallgattak ki gyanúsítottként. Az év eleje óta pedig egy másik gyanúsítottat is letartóztattak a rendőrkapitányon kívül, aki egy évekkel ezelőtt nyugállományba vonult rendőr.

Sajtóértesülések nyomán ismét megkerestük a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivőjét, dr. Kovács Katalint, aki arról tájékoztatta a Kisalföldet, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészségen folyamatban lévő eljárásban a Győri Törvényszék Katonai Tanácsa egyetértve az ügyészség indítványával elrendelte – szeptember 2-ig – a korábban letartóztatásban lévő gyanúsított bűnügyi felügyeletét. Az az nyolc hónap után szabadulhatott a rácsok mögül V. Attila, egykori győri rendőrkapitány.

Legutóbbi hírünk óta az eljárásban gyanúsítottként kihallgatott személyek száma 18-ról 20-ra duzzadt, valamint egy gyanúsított maradt letartóztatásban. Kizárásosan a nyugdíjba vonult rendőr férfi.

A nyomozás érdekeire figyelemmel több információ az ügyben nem adhatnak ki. Sem az okáról, sem a hivatali bűncselekmények jellegéről nem közölnek többet továbbra sem.

A hírek először győri korrupcióról szóltak, azonban a feltételezhető bűncselekmények többrétűek, hivatali visszaélés gyanúja áll a középpontban.