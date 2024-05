A hagyományokhoz híven a Nyugdíjas Egyetem az előző előadáshoz kapcsolódó online játék sorsolásával kezdődött. Dr. Tóth Tamás, az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar dékánja az Omega 3 zsírsavakról beszélt közérthetően: a játékra ezúttal 97 válasz érkezett, közülük 88 volt helyes. Innen kerültek ki sorsolással a díjazottak. Vizsy-Gombosi Lilla polgármesteri titkárságvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a diplomaosztó tanévzáró június 5-én 10 órától lesz az egyetemi aulában. Diplomát azok vehetnek át, akik legalább hat előadáson vagy játékon részt vettek. Regisztrálni a [email protected] emailcímen, a 0696/577-804-es telefonszámon lehet. Várják a 90 évnél idősebb hallgatók jelentkezését is. A 2023/2024-es tanév utolsó előadását Varga Ottó, a Kisalföld főszerkesztője tartotta Hírek és álhírek a magyar médiában címmel.

– Amióta vannak hírek, azóta álhírek is léteznek – hívta fel a figyelmet Varga Ottó, aki arra is részletesen kitért, hogy mi az álhír és hogyan ismerhetjük fel, mikor gyanakodjunk. Számos példát is hozott.

Mi keltsen gyanút?

A főszerkesztő tanácsokkal is szolgált. Keltsen gyanút bennünk a cikk címe, ha egy régebbi fotót használtak egy amúgy frissnek tűnő cikknél, ha az oldal neve számunkra teljesen ismeretlen, ha helyesírási hibáktól hemzsegnek a mondatok, túl sok a hangulatjel. Ellenőrizzük, hogy a cikk szerzője nevét adta-e az íráshoz, illetve megtalálhatóak-e korábbi írásai – az álhíreknek ugyanis gyakran kitalált, hamis szerzőjük van vagy egyáltalán nincs szerzőjük. Fontos az is, hogy mikor készült az írás. Gyanakodjunk akkor is, ha túl sok a hirdetés, vagy sok közülük kapcsolódik a cikk témájához: akkor lehet, hogy a cikk csak az értékesítést szolgálja.