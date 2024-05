A miniszter kiemelte:

"helyettünk senki nem fog minket megvédeni", ezért szükséges a haderő folyamatos fejlesztése és egy megfelelő elrettentő erővel bíró hadsereg kialakítása.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szólt a védelmi ipar fejlesztésének szükségességéről is. Mint mondta, erre nemcsak a katonai szuverenitás miatt van szükség, hanem azért is, mert a védelemiparnak jelentős szerepe van a gazdasági növekedésben is. A cél az, hogy a védelemipar ne csak a Magyar Honvédség igényeit kielégítő összeszerelő üzemekből álljon, hanem képes legyen exportra is termelni – mondta.