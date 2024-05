„Párizs előtt négy versenyen indulok még. Ezek között lesz világkupa és kisebb megmérettetés is. Minden napom az olimpia jegyében telik már. Úgy gondolom, hogy egyéni összetettben is van esélyem döntőbe kerülni a francia fővárosban, és talajon is. Emellett több szeren is közel lehetek a fináléhoz. A legjobbak között aztán bármi megtörténhet. A célom a tiszta gyakorlatok bemutatása” – tette hozzá Mészáros Krisztofer