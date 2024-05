Degovics István, az egyesület elnöke számolt be a 2023-as programokról, illetve vázolta a 2024-es terveket, elképzeléseket. A gazdálkodásról, a gazdasági helyzetről Varga Sándorné tájékoztatta a közgyűlést. Kiderült, hogy a Nemzeti Együttműködési Alaptól kapott támogatás jelentett nagy segítséget az egyesület működéséhez.

A 2024-re vonatkozó programokat a megbeszélésen elhangzott javaslatokat is figyelembe véve alakítják ki. Megállapították, hogy egyre nagyobb érdeklődés kíséri ezeket. A fontos törekvések között fogalmazták meg az országos, térségi és helyi szervezetekkel, intézményekkel való kapcsolatok erősítését. Kiemelték az agyagosszergényi Közi Horváth József Népfőiskolával ápolt kiváló viszonyt. Az egyesület nagyra értékeli a térségben kifejtett értékfeltáró, értékőrző és közvetítő munkát, amit lehetőségeihez mérten támogat is. A tagság javasolta, hogy ebben az évben is szervezzék meg a Kalot Hangversenyt.

Ez a rendezvény ugyanis értékrendjük és szellemiségük jelképévé vált az elmúlt húsz évben.