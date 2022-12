Kosztasz Flevarakisz is bizakodó, de szokásához híven óvatos is egyben: „Ellenfelünk nagyon jó kerettel rendelkező, erős, nemzetközi porondon edződött gárda. Számunkra ezúttal is a védekezés lesz a kulcs, a hátvédjeiket megakadályozni a játék szervezésében és a kosárszerzésben.

Flevarakisz saját csapata kapcsán azt fejtegette, hogy a legutóbbi, jó játékkal elért magabiztos kaposvári győzelem önbizalmat kell hogy adjon.

„Kaposváron az első negyedben nem adtunk el labdát, és végre sikerült kontrollálni a lepattanókat. Az atletikus játékosok alkotta, a lerohanásokat igencsak kedvelő, védekezésből támadásba villámgyorsan átmenni képes Körmend ellen is fontos lesz megbecsülni a labdát, és a lepattanók megszerzésének is nagy szerepe lehet. Szeretnénk továbbhaladni azon az úton, amelyen végre, úgy látszik, elindultunk.”