Szeles időben majdnem biztos az áramszünet Harkán a Nyéki utcában

Évtizedek óta problémát jelent Harkán, a Nyéki utcában az áramellátás, főleg szeles időben. A falu – hála istennek – csak egyre gyarapszik, de az E.ON a régi hálózaton sajnos nem fejlesztett szinte semmit. Az áramszünetek most már olyan mértéket öltöttek, hogy december 23. és január 5. között négy alkalommal nem volt szolgáltatás nálunk. Előfordult, hogy több utca is érintett volt

Az ünnepek alatt négy alkalommal nem volt áramszolgáltatás a településen.

– panaszolta a Kisalföldnek Rákóczi Natália az utcabeliek nevében. El lehet képzelni a háziasszonyok bosszúságát, amikor az ünnepek alatt kénytelenek gyertyát gyújtani. Sok helyen a fűtés is leáll ilyenkor, nem beszélve a gépekről, elektromos eszközökről, amiknek nem tesz jót sem a szünet, sem az áramingadozás.

Volt, amikor gyorsan elhárították a hibát, de szenteste napján például négy órán keresztül nem volt áram. Ami végleg megdöbbentett, az a január 5-én történt eset volt. Este tízkor elment a villany, azonnal be is jelentettük, de azt a tájékoztatást kaptuk, hogy másnap reggelig nem fognak kijönni elhárítani a trafónál lévő hibát, mert csak ügyelet van. Állítólag október óta nem kötelesek ügyeleti időben elhárítani a hibát, ha az nem okoz életveszélyt, illetve nem a katasztrófavédelem kéri. Az áramszolgáltatás csak másnap kilenc óra felé állt helyre

– sorolja gondjaikat az anyuka, aki nem rejti véka alá a felháborodásukat.– Családok, idős emberek maradnak áram, fűtés és meleg víz nélkül télvíz idején, mert a szolgáltató nem lép azonnal. Az állampolgártól elvárják a jogkövető magatartást, hogy hónapról hónapra precízen fizesse a számláját. Azt nem érdemli meg, hogy a szolgáltatást is rendeltetésszerűen tudja használni?

Mi is úgy látjuk, hogy Harkán a lakosságot ellátó áramhálózat fejlesztésére van szükség

– ismerte el az E.ON kommunikációs szakreferense, miután megismerte a Nyéki utcaiak panaszát, hangsúlyozta: fejlesztési terveik készen is állnak, a beruházáshoz szükséges forrás is biztosított.

A tavaszi és az őszi időszakra ütemeztük be a munkát, de mivel szembesültünk azzal, hogy az év végén nőtt a meghibásodások gyakorisága, úgy döntöttek a szakemberek, hogy azonnali lépésre is szükség van

Rákóczi Natália az egész utca nevében szólt, amikor elmesélte, milyen is a nagy ünnepeken áram nélkül maradni... Fotók: Magasi

– közölte a jó hírt Varga Ivett.Már a jövő hét elején átnézik a hálózatot és ellenőrzik a kötéseket, elvégzik a szigetelőcseréket. Mindezt feszültség alatti munkavégzés keretében, így nem jár majd áramszünettel. Az időjárás függvényében aztán áprilisban vagy májusban a szükséges oszlopcserék is megtörténnek, ősszel pedig a konkrét fejlesztési feladatokat is elvégzik.A javítás rendjéről megtudtuk, ha az este nyolc óra után bejelentett hibák úgynevezett csoportos hibák, vagyis több fogyasztót érintenek, akkor ügyeletben is indul a javítás, ha egyedi a probléma – vagyis egy ügyfelet érint –, akkor reggel javítanak, jellemzően 10 óráig. Természetesen az élet- és vagyonvédelmi veszélyhelyzetekben is azonnal elindul a szerelő.