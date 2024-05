Tehermentesítő a mosoni városrésznek

– Mosonmagyaróvár és a mosoni városrész közlekedési infrastruktúrájának évtizedes fejlesztési elképzelése valósult meg. A jelenlegi városvezetés szerepe annyi volt, hogy leporolta a régi terveket és egy új fejlesztési koncepciót tett le az asztalra, kereste annak megvalósítási lehetőségeit – kezdte beszédét Árvay István polgármester, aki szerint a beruházás három szempontból is fontos. Egyrészt a teherforgalom túlnyomó része elterelhető a lakott településrészről, ezáltal nyerünk egy élhetőbb, tisztább városrészt. A tehermentesítő út feltárt több mint száz hektár ipari területet, mely vonzó célpontja lehet az ipari beruházásoknak és biztosítja a város anyagi jólétét. Továbbá a régi nyomvonal területei bevonhatóak a város szövetébe, megindulhatnak a lehetséges fejlesztések.

Három új körforgalom, vasúti felüljáró

Mosonmagyaróvárt érintően több út fejlesztésén is dolgoznak – jelentette be Nagy Bálint államtitkár. Ezek közül a legfontosabb a pénteken átadott 2.9 kilométer 2x1 sávos másodrendű főút. A beruházás során az 1-es számú főúton 310 méteren, míg a 86-as számú főúton 430 méteren épült át a teljes pályaszerkezet, elkészült három körforgalom, egy kanyarodósávos csomópont, valamint egy vasútvonal feletti felüljáró is. A város belterületén 1300 méteren közös gyalog- kerékpárút szakaszok is kiépültek. A fejlesztés hazai forrásból az Építési és Közlekedési Minisztérium beruházásában, valamint az STR Mély- és Magasépítő Kft. kivitelezésében 4 milliárd 669 millió forintból valósult meg.

Új autópálya-csomópont

Az államtitkár bejelentette: két további projekten is dolgoznak, a városhoz kapcsolódóan. Ezekre Nagy István agrárminiszter is kitért:

– Helybéliként, a város sorsáért felelősséget viselő megválasztott képviselőként és kormánytagként egyaránt örömmel tölt el az, hogy nagy előrelépés történt a város infrastrukturális fejlesztésében, és ez a fejlesztés a továbbiakban is folytatódik. Ebből a célból, a most elkészült beruházáshoz kapcsolódóan, további két projekt előkészítése történt meg az Építési és Közlekedési Minisztérium gondozásában – hangsúlyozta a térség országgyűlési képviselője a jelen beruházás méltatását követően.

Az egyik egy új autópálya-csomópont megvalósítása a Moson pihenőhely átépítésével,

a másik pedig a 8505-ös út rekonstrukciója az 1-es főút – M1-es autópálya – Mosonszolnok közötti szakaszon. Mindkét projektnél már rendelkezésre állnak a jóváhagyott kiviteli tervek, és megvannak a szükséges engedélyek is – hívta fel a figyelmet a tárcavezető.